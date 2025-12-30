聽新聞
0:00 / 0:00

共軍軍演 國內外941航班、10萬旅客受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

中國民航單位昨上午發布飛航公告，今晨八時至晚間十八時在台海周邊畫設七處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入。共軍演訓區幾乎完全封鎖台灣，交通部民航局指出，國際線、國內線九四一航班，超過十萬旅客受影響，國際航班預估將有明顯延誤，提醒航空公司起飛前備載足夠油量因應。

四大國籍航空昨均表示，目前航班營運正常。交通部長陳世凱昨在立法院答詢表示，中共軍演對於我國航班航運的運能及安全必然造成影響，強烈譴責中共蠻橫無理的作為。

金馬航線全取消

交通部民航局統計，今天八時至十八時，表定航班包含國際離場約二九六架、國際到場約二六五架、過境約二九六架，合計約八五七架，受影響旅客人數逾十萬人；國內線部分，航空公司總計取消金門六十八架次、馬祖十六架次，受影響旅客約六千人。

民航局指出，受中共軍演影響，台北飛航情報區內航路及空域大幅受限，航機可等待空域也不足，該局飛航服務總台已協調相鄰的飛航情報區航管單位，實施流量管制措施，以確保飛航安全。國際線航班預估將有明顯延誤，且軍演結束後仍將有遞延現象，需逐步消化，請航空公司務必預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。

航運部分，交通部航港局表示，軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報等措施。

共軍 軍演 國際航班

延伸閱讀

中共軍演 小港機場往返金門受影響、國際線正常

藍青年譴責中共軍演 籲民進黨勿「見獵心喜」抹紅雙城論壇成果

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

共軍環台軍演亂交通 國內外941架次、逾10萬人受影響

相關新聞

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

共軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間再度釋出畫...

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

在美國批准總額逾110億美元對台軍售案後，中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，30日還將實施實彈射擊。根據央視釋出的現...

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演後，海巡署指出有4艘海警船航近我北部、東部海域；台南第...

中共軍演打亂航班 金門遊客搶機票回台

中共解放軍突然宣布明天圍台軍演，影響金馬與台灣間班機，也打亂了許多人的預定行程。從台中出發到金門的旅行團，今傍晚還在料羅...

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。專家分析，中方可能藉軍演表達對美國近期對台...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。