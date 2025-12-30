中共發動圍台軍演 遏制台獨勾連外部勢力

中共解放軍東部戰區昨日上午宣布發動「正義使命二○二五」圍台軍演，預告今日在台灣周邊五大區域進行重要軍事演習，組織實彈射擊。大陸國防部昨晚稱，近來外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線，給「台獨」分裂勢力壯膽，將持續組織反分裂反干涉行動。這是賴清德總統去年五月就任以來，中共第四次圍台軍演。

大陸海警昨日也同步出動，福建海警對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域進行綜合執法巡查。陸方出動四支海警編隊環台巡查，實施聯合護漁、查證識別、攔截查扣等演練。

賴總統喊話 不會升高衝突

針對中共軍演，總統府發言人郭雅慧昨表示嚴厲譴責。賴總統昨晚在國防部發言人貼文底下留言表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。賴總統說，他也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

行政院長卓榮泰表示，「中華民國政府嚴厲要求中共當局應停止所有演習」。卓榮泰表示，如此窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。

阻外軍 演練外線立體懾阻

昨日宣布軍演後，大陸外交部隨即發文批判美國日前宣布逾一一○億美元的對台軍售，警告美國必須認清武裝台灣的嚴重後果，聲稱美方「以武助獨」只會引火燒身。大陸國台辦發言人陳斌華稱，軍演是為遏制「台獨」勾連外部勢力。我外交部表示，中國執意以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，尤其是第一島鏈國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

共軍發動圍台軍演，我空軍幻象二○○○戰機廿九日在新竹空軍基地準備起飛。歐新社

東部戰區發言人施毅昨日上午宣布，昨日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽和台灣島北部、西南、東南，台灣島以東，組織「正義使命二○二五」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控，及演練阻斷外軍支援的「外線立體懾阻」等科目。

演習區域 緊貼我領海基線

共軍並畫設五個演習區域形成對台包圍之勢，預告將於今日上午八時至下午六時在區域內進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。其中，北面靠近基隆港，南面鄰近高雄港和左營軍港，最南邊逼近恆春半島南方，東面則在台東外海一側，多處緊貼我方領海基線。

監控共機 國防部昨天也發布空軍F-十六戰機監控共軍殲十六戰機畫面。圖／國防部提供

演習行動上，施毅稱，共軍艦機多向抵近台灣島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰能力。共軍出動各式編隊，展開海空尋殲、對陸模擬打擊、對海實彈射擊等演練。海警方面，環球時報稱，大陸海警出動多艘艦船，扼守台灣島北部、西南，及台灣以東三個方向海上通道，抵近基隆、台南、高雄、花蓮四個港口。台灣島以東集結多艘艦船，「以遏止台獨勢力與外部勢力勾結尋求外援」。東部戰區司令員楊志斌晉升上將僅一周，東部戰區即發動圍台軍演。

我陸委會昨上午即對中共軍演表示譴責，批評其為台海和平的麻煩製造者，並指雙城論壇才剛結束，中共隔天就宣布軍演。傍晚二度發新聞稿，強調軍演「已干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全」，呼籲中共當局理性克制。