聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安譴責中共 喊話總統也應克制

聯合報／ 本報記者／連線報導
共軍東部戰區昨宣布在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命二○二五」軍事演習，國軍執行立即備戰操演。圖／國防部提供
共軍東部戰區昨宣布在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命二○二五」軍事演習，國軍執行立即備戰操演。圖／國防部提供

中共昨宣布對台軍演，藍白譴責中共。台北市長蔣萬安昨受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，都要予以嚴厲譴責。民眾黨主席黃國昌也表示，針對中共發動軍事演習，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人民推得愈來愈遠，增加區域穩定、兩岸和平與兩岸人民善意健康的交流的阻礙。

除譴責對岸軍演，蔣萬安昨也向賴清德總統喊話：為政者也應該要克制，以民為本；為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。他強調，自己立場非常堅定而一貫，希望兩岸要對話不要對峙、要和平繁榮不要波濤呼嘯。

國民黨主席鄭麗文昨接受廣播專訪時指出，賴總統與民進黨錯誤的兩岸政策，才是把台灣推向兵凶戰危、國際高度焦慮的原因；國民黨沒有天真幻想在野黨呼籲之後，中共會立即停止軍事準備和行動，但賴總統一天到晚挑釁、釋出對立仇恨，卻要在野黨設法為和平開一扇窗。

鄭麗文說，賴總統沒有動員選票的力量，也沒有解決問題的能力，只有不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨來政治動員，兩岸愈是對立，愈有利他販賣芒果乾；賴總統把路走絕了，還一定要走到底，連累台灣兩千三百萬人。

對於賴總統近日接受媒體專訪，談及中國近年沒有魚越雷池一步，就是因為對方「實力不到」，黃國昌表示，賴總統身為國家元首坐井觀天、講話有如井底之蛙，「丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民」。

總統府發言人郭雅慧說，希望無論是國民黨或是民眾黨，大家都回歸到正軌，中央政府總預算和國防特別條例攸關國家未來發展和財政穩健，也攸關著國防第一線、官兵弟兄的安全問題，無論是政治議題或政治攻擊，都希望在野兩黨能回到立法院先做正事。

雙城論壇剛落幕，中共就宣布圍台軍演，引發議論。北市綠營批是蔣萬安在雙城論壇後「帶回大禮」。將代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋說，難以想像國民黨要如何面對元旦時升起的中華民國國旗。藍營民代反擊說，「煽風點火的人，卻成為振振有詞的詆毀者」。

新北市長侯友宜昨表示，軍事的威脅不利於區域和平，也讓兩岸人民承受更高的風險，兩岸之間應該理性溝通，不要誤判情勢造成嚴重傷害，如何讓兩岸之間情勢穩定下來，也是我們應該要面對的課題。

陳其邁籲藍白增國防預算

高雄市長陳其邁指大陸軍演行為違反國際規範，意圖透過片面改變現狀的方式影響亞太地區軍力平衡，更是國際社會所不容，須受到最嚴厲譴責。他也說，藍白在立法院應盡速增加國防預算，維護台灣的安全，否則中國不斷加大對台武力施壓，國會卻削弱防衛力量，難以獲得人民支持。

共軍 軍演

延伸閱讀

藍青年譴責中共軍演 籲民進黨勿「見獵心喜」抹紅雙城論壇成果

首波聚焦北北基！鄭麗文與藍委一對一會面 曝未來由智庫與陸討論AI、能源

點出蔣萬安兩難…黃暐瀚讚「談話已屬難得」 給今年雙城論壇16字結論

提供更有溫度服務 1999導入AI升級 蔣萬安曝下階段目標

相關新聞

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

共軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間再度釋出畫...

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

在美國批准總額逾110億美元對台軍售案後，中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，30日還將實施實彈射擊。根據央視釋出的現...

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演後，海巡署指出有4艘海警船航近我北部、東部海域；台南第...

中共軍演打亂航班 金門遊客搶機票回台

中共解放軍突然宣布明天圍台軍演，影響金馬與台灣間班機，也打亂了許多人的預定行程。從台中出發到金門的旅行團，今傍晚還在料羅...

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。專家分析，中方可能藉軍演表達對美國近期對台...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。