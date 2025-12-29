共軍環台演習 陸國防部：持續組織反分裂反干涉行動

雙城論壇剛落幕，共軍東部戰區今天就宣布展開環台「正義使命-2025」演習，大陸國防部發言人張曉剛說，演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，解放軍打「獨」促統絕不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動。

據大陸國防部，張曉剛29日晚間，就共軍東部戰區組織「正義使命-2025」演習，有外媒評論是針對美國近期大規模對台軍售，做出上述回應。

張曉剛說，東部戰區第一時間發佈了組織「正義使命-2025」演習信息。此次演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權安全和領土完整的正當必要之舉。

他說，近來外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線，妄圖給「台獨」分裂勢力壯膽打氣，加劇兩岸對立對抗，嚴重損害中國主權安全，嚴重破壞台海和平穩定。

張曉剛還批評，賴清德當局無底線迎合貼靠外部勢力，狂妄地謀「獨」挑釁，成為破壞台海現狀、加劇局勢緊張的禍根亂源。

他說，「台獨」和台海和平水火不容，外部勢力縱容支持「台獨」只會引火燒身、自食惡果。

他強調，我們敦促有關國家放棄「以台制華」幻想，停止在台灣問題上拱火滋事，不要挑戰中方維護自身核心利益的決心意志；正告民進黨當局「倚外謀獨」注定失敗、「以武拒統」死路一條。解放軍打「獨」促統絕不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。