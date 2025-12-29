快訊

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

共軍下令立即射擊 美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

共軍環台演習 陸國防部：持續組織反分裂反干涉行動

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人張曉剛說，解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人張曉剛說，解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動。記者陳政錄／攝影

雙城論壇剛落幕，共軍東部戰區今天就宣布展開環台「正義使命-2025」演習，大陸國防部發言人張曉剛說，演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，解放軍打「獨」促統絕不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動。

據大陸國防部，張曉剛29日晚間，就共軍東部戰區組織「正義使命-2025」演習，有外媒評論是針對美國近期大規模對台軍售，做出上述回應。

張曉剛說，東部戰區第一時間發佈了組織「正義使命-2025」演習信息。此次演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權安全和領土完整的正當必要之舉。

他說，近來外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線，妄圖給「台獨」分裂勢力壯膽打氣，加劇兩岸對立對抗，嚴重損害中國主權安全，嚴重破壞台海和平穩定。

張曉剛還批評，賴清德當局無底線迎合貼靠外部勢力，狂妄地謀「獨」挑釁，成為破壞台海現狀、加劇局勢緊張的禍根亂源。

他說，「台獨」和台海和平水火不容，外部勢力縱容支持「台獨」只會引火燒身、自食惡果。

他強調，我們敦促有關國家放棄「以台制華」幻想，停止在台灣問題上拱火滋事，不要挑戰中方維護自身核心利益的決心意志；正告民進黨當局「倚外謀獨」注定失敗、「以武拒統」死路一條。解放軍打「獨」促統絕不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

共軍 軍演 國防部 台獨 解放軍

延伸閱讀

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

共軍環台軍演亂交通 國內外941架次、逾10萬人受影響

因應中共演習開記者會 國防部譴責並以實力來捍衛台海和平

共軍宣布環台軍演 日本台灣交流協會籲在台日僑留意安全

相關新聞

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

共軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間再度釋出畫...

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

在美國批准總額逾110億美元對台軍售案後，中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，30日還將實施實彈射擊。根據央視釋出的現...

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演後，海巡署指出有4艘海警船航近我北部、東部海域；台南第...

中共軍演打亂航班 金門遊客搶機票回台

中共解放軍突然宣布明天圍台軍演，影響金馬與台灣間班機，也打亂了許多人的預定行程。從台中出發到金門的旅行團，今傍晚還在料羅...

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。專家分析，中方可能藉軍演表達對美國近期對台...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。