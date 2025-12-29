隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
東部戰區稍後20時許再度發布一段標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的微影音，片中也有一張台北101入鏡頭的畫面。圖取自東部戰區微影音
東部戰區稍後20時許再度發布一段標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的微影音，片中也有一張台北101入鏡頭的畫面。圖取自東部戰區微影音

共軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間再度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微影音也釋出「隨時到台北」影音。

央視微博29日晚間發布「現場影音」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。

從釋出畫面來看，清晰度不高，色彩灰階，不過可以看見台北大巨蛋與台北101周邊建築的輪廓，甚至拍攝到一架飛機自台北上空飛過的樣貌。畫面左下方標示著從「01:41:58」到「01:42:05」的計時狀況，但未知該數字序列意義。

東部戰區稍後20時許再度發布一段標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的微視頻，時長50秒標榜可以看到中央山脈，畫質清晰，字幕且詼諧幽默地跟空中的戰機、海上的船隻打招呼，同時空軍也以活潑手勢自拍。片中也有一張台北101入鏡頭的畫面。

央視微博29日晚間發布「現場影音」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」。圖截取自央視
央視微博29日晚間發布「現場影音」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」。圖截取自央視

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

共軍環台軍演…解放軍發布AI影片 暗示日後攻台「將採無人作戰模式」

東部戰區新司令員楊志斌首秀 晉升上將僅一周即對台軍演

解放軍宣布環台實彈軍演 八軍團戰車移防途中竄濃煙官兵急滅火

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

在美國批准總額逾110億美元對台軍售案後，中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，30日還將實施實彈射擊。根據央視釋出的現...

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演後，海巡署指出有4艘海警船航近我北部、東部海域；台南第...

中共軍演打亂航班 金門遊客搶機票回台

中共解放軍突然宣布明天圍台軍演，影響金馬與台灣間班機，也打亂了許多人的預定行程。從台中出發到金門的旅行團，今傍晚還在料羅...

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。專家分析，中方可能藉軍演表達對美國近期對台...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

