隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

共軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間再度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微影音也釋出「隨時到台北」影音。

央視微博29日晚間發布「現場影音」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。

從釋出畫面來看，清晰度不高，色彩灰階，不過可以看見台北大巨蛋與台北101周邊建築的輪廓，甚至拍攝到一架飛機自台北上空飛過的樣貌。畫面左下方標示著從「01:41:58」到「01:42:05」的計時狀況，但未知該數字序列意義。