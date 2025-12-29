快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，根據央視釋出片段，一名解放軍官兵明確喊出「收到海馬士目指信息」，指揮官回覆「立即射擊」。這顯示美方對台軍售重點武器之一的海馬士多管火箭系統，已被解放軍列為打擊目標，極具針對性。（取自央視）
中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，根據央視釋出片段，一名解放軍官兵明確喊出「收到海馬士目指信息」，指揮官回覆「立即射擊」。這顯示美方對台軍售重點武器之一的海馬士多管火箭系統，已被解放軍列為打擊目標，極具針對性。（取自央視）

在美國批准總額逾110億美元對台軍售案後，中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，30日還將實施實彈射擊。根據央視釋出的現場畫面，一名解放軍陸軍遠箱火打擊分隊官兵明確喊出「收到海馬士目指信息」，指揮官回覆「立即射擊」。這顯示美方對台軍售重點武器之一的海馬士多管火箭系統，已被解放軍列為打擊目標，極具針對性。

海馬士多管火箭系統正是此次美國史上最大筆對台軍售案的大進補項目，數量多達82套，加上先前採購的29套，台灣籌獲海馬士的總數將來到111套。國軍早前採購的29套中，有11套已抵台並成軍進入戰鬥序列，第2批18套還預計從原規畫2027年交運，提前至2026年第4季完成。賴總統今年6月赴陸軍圳堵營區勗勉陸軍砲兵第58指揮部時，也視察了海馬士。

海馬士多管火箭系統可搭載1個6聯裝227公厘火箭夾艙，或是一枚射程達300公里、具導向功能的陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）夾艙，且具機動性，將直接對解放軍東南沿岸設施與人員造成威脅。

大陸官媒央視報導，29日上午，東部戰區陸軍多個集團軍的遠箱火打擊分隊聞令而動，準時機動至任務地域，完成作戰準備。根據報導釋出片段，一名解放軍官兵明確喊出：「報告指揮員，收到海馬士目指信息」，隨後對方回應：「一炮、三炮注意！接受目標信息，立即射擊」。

報導指出，接收打擊指令後，多個發射單元在目標情報、任務規畫、數據保障支撐下，發起連續模擬打擊。

報導接著引述東部戰區陸軍某旅官兵劉嘉銘表示，「我們已經做好了真打實打的充分準備，有堅定的決心、強大的能力，堅決消滅一切台獨分裂勢力，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

報導也提到，在演習命令下達後，東部戰區火箭軍多支部隊多型導彈發射車，已裝載實彈在東南沿海某地域完成集結部署，即刻進入戰鬥狀態。火箭軍某部官兵李長權接著稱，「只要統帥一聲令下，我們堅決挫敗台獨分裂勢力和外部干涉圖謀。」

共軍東部戰區29日上午宣佈，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。另外，30日上午8點至下午6點，將在台灣周邊的5個海空域範圍內進行實彈射擊。

共軍 軍演 海馬士 實彈 台灣海峽

延伸閱讀

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

時間點也有玄機！日本專家分析中共軍演：意在展現對台周邊作戰能力

共軍宣布環台軍演 日本台灣交流協會籲在台日僑留意安全

共軍環台軍演…解放軍發布AI影片 暗示日後攻台「將採無人作戰模式」

相關新聞

共軍圍台軍演 陸委會今第二度回應：呼籲中共理性克制

中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演「正義使命-2025」，30日還將在台灣周邊5大區域的海空域實施實彈射擊。陸委會繼2...

共軍環台軍演…解放軍發布AI影片 暗示日後攻台「將採無人作戰模式」

中共解放軍東部戰區29日7時30分宣布組織「正義使命-2025」對台演習。值得關注的是，東部戰區隨後發布一則主題為《聯武...

共軍環台軍演亂交通 國內外941架次、逾10萬人受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。交通部民航局統計，明天18時前共約857架...

共軍環台軍演 海軍蘇澳中正基地錦江級艦與飛彈快艇緊急出港應處

共軍東部戰區今天上午毫無預警，宣布對台展開「正義使命-2025」演習，範圍包括台灣海峽和台灣島四周。其實，我軍方掌握軍演...

陸海警局發布位馬祖島、烏丘嶼附近海域執法巡查示意圖

據香港文匯網，12月29日，福建海警組織艦艇編隊位馬祖島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法巡查，重點實施查證識別、管控驅離等課...

共軍宣布環台軍演 日本台灣交流協會籲在台日僑留意安全

共軍今天起在台灣周邊舉行演習，且預計於明天進行實彈射擊。日本對台的窗口機關日本台灣交流協會，就此呼籲在台日本僑民留意安全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。