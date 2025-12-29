應對中共軍演 航港局採取四大應變措施
針對中國大陸在台灣周邊海域進行軍演，交通部29日指示航港局立即啟動應變作為，除進一步掌握解放軍演習動態及評估影響外，並已採取四大應變措施，以確保台灣周邊海域船舶安全。
交通部航港局表示，經該局針對中共發布軍演海域範圍評估，尚不致影響我國各商港船舶進出，航港局並已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作情形等四大措施。
其中發布航行警告訊息部分，航港局已於29日下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。
在中國大陸軍演期間，航港局將持續密切關注共軍演習動態，並與海巡署密切聯繫，即時更新訊息。
另航港局海事中心在演習期間24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，以維航行安全。同時亦將會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。
航港局呼籲，周邊海域船隻注意接收該局海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共軍演區域，以確保航行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言