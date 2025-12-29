應對中共軍演 航港局採取四大應變措施

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中共軍演影響我海域航行範圍示意圖。航港局／提供
中共軍演影響我海域航行範圍示意圖。航港局／提供

針對中國大陸在台灣周邊海域進行軍演，交通部29日指示航港局立即啟動應變作為，除進一步掌握解放軍演習動態及評估影響外，並已採取四大應變措施，以確保台灣周邊海域船舶安全。

交通部航港局表示，經該局針對中共發布軍演海域範圍評估，尚不致影響我國各商港船舶進出，航港局並已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作情形等四大措施。

其中發布航行警告訊息部分，航港局已於29日下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。

在中國大陸軍演期間，航港局將持續密切關注共軍演習動態，並與海巡署密切聯繫，即時更新訊息。

另航港局海事中心在演習期間24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，以維航行安全。同時亦將會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。

航港局呼籲，周邊海域船隻注意接收該局海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共軍演區域，以確保航行安全。

