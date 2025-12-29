共軍環台軍演亂交通 國內外941架次、逾10萬人受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。交通部民航局統計，明天18時前共約857架航班受影響，受影響旅客人數逾10萬人；國內線部分，金馬受影響航班金門65架次、馬祖14架次。

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。

民航局晚間發布新聞稿表示，中國大陸於台灣周邊軍演嚴重影響空中交通，交通部嚴厲譴責中國無視區域飛航安全及民眾權益的粗暴及挑釁行為。

中國民航單位於今上午7時30分發布飛航公告（NOTAM），明（30）日8時至18時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習（ROCKET FIRING EXERCISE）並禁止航空器進入。

民航局指出，台北飛航情報區（FIR）共有14條國際航路及4條國內航路，此7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR之航路，國際線僅東北面往返日本的R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用。

國內線部分，雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖的航路遭阻隔，公告時段內的航班將無法飛航。

依據國際民航組織相關規定，任何影響航路使用的演習活動，至遲應於7日前發布飛航公告，且實務上也須先與受影響的飛航情報區進行溝通協調。

民航局指出，中國大陸僅在1天前逕自發布公告，已嚴重違反國際規範及飛航慣例；且如此大規模干擾國際航路及區域空域使用的作為，實棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧，交通部嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為。

交通部長陳世凱今已指示民航局，務必與國軍及相關單位緊密合作，即時掌握空域動態。

根據統計，明（30日）8時至18時間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。

另外，航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

民航局指出，為確保空中交通安全，對於國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路以為因應。

航管單位並將視明日演習實際狀況，適時啟動「流量管制」；國內金門馬祖因航路完全受阻，已協調航空公司於演習結束後以加班機因應。