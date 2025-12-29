陸軍演影響我857架班機 民航局：航管引導方式避開、發布替代航路

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中共軍演影響我國飛航範圍示意圖。民航局／提供
民航局表示，中國大陸民航單位於29日發布飛航公告（NOTAM），30日8時至18時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習(ROCKET FIRING EXERCISE)並禁止航空器進入。

台北飛航情報區(FIR)共有14條國際航路及4條國內航路，此7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR之航路，國際線僅東北面往返日本之R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用。

國內線雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖之航路遭阻隔，公告時段內之航班將無法飛航。

依據國際民航組織之相關規定，任何影響航路使用之演習活動，至遲應於7日前發布飛航公告，且實務上亦須先與受影響之飛航情報區進行溝通協調。陸方僅在一天前逕自發布公告，已嚴重違反國際規範及飛航慣例。

如此大規模干擾國際航路及區域空域使用之作為，實棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧，交通部嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為。

交通部長陳世凱已指示民航局，務必與國軍及相關單位緊密合作，即時掌握空域動態。

根據統計，30日8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖(南、北竿)等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。

航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

民航局指出，為確保空中交通安全，對於國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路以為因應；航管單位並將視明日演習實際狀況，適時啟動「流量管制」；國內金門馬祖因航路完全受阻，已協調航空公司於演習結束後以加班機因應。

民航局已要求各航空公司，若航班有取消或延誤情形，務必透過簡訊、官方網站或App主動通知旅客。民航局呼籲，請計畫於明日搭機的旅客，出發前務必先查詢航空公司官網或App確認最新航班動態，或留意機場電子看板與廣播資訊，以便妥善安排行程。

交通部及民航局將持續嚴密監控情勢，與國防部通力合作，以「安全第一」為最高原則，全力維護區域交通運輸順暢，保障民眾生命財產安全。

