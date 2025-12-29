快訊

共軍圍台軍演 陸委會今第二度回應：呼籲中共理性克制

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
雙城論壇才剛落幕，共軍東部戰區29日進行圍台軍演「正義使命-2025」，30日還將實彈射擊。陸委會對此嚴重譴責，批評中共精心設計的兩手策略，一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者。（本報系資料照片）
雙城論壇才剛落幕，共軍東部戰區29日進行圍台軍演「正義使命-2025」，30日還將實彈射擊。陸委會對此嚴重譴責，批評中共精心設計的兩手策略，一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者。（本報系資料照片）

中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演「正義使命-2025」，30日還將在台灣周邊5大區域的海空域實施實彈射擊。陸委會繼29日上午表達譴責後，傍晚第二度發出新聞稿，強調軍演「已干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全」，呼籲中共當局理性克制，立即停止極不負責任的挑釁行為，並批評軍演以「正義」為名實屬荒謬，突顯其意圖改變現狀的霸權本質。

陸委會29日下午發布新聞稿，針對29日中共對台發動針對性軍事演習，及在台海周邊海域進行侵擾，企圖片面改變台海現狀，表達強烈抗議及不滿。

陸委會強調，中共軍演行徑已干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全。「我們呼籲中共當局理性克制，立即停止這些極不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為國際規則和秩序頭號破壞者」。

陸委會指出，近期以來，全球民主社群高度關注中國在印太區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國不僅持續侵擾我國周邊海空域，更在日本、菲律賓等鄰國周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高台海及區域緊張情勢。

陸委會並指，這些非理性的挑釁行為，粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對聯合國憲章、國際法與國際秩序的公然挑戰。此次軍演所謂「正義」之名更為荒謬，中共的行徑與其所宣稱「全球和平倡議」背道而馳，更突顯其意圖改變現狀的霸權本質。

陸委會強調，面對中共的軍事動態，國安團隊事前均已嚴密掌握，並採取適切的因應作為，可以確保國防安全無虞，請國人安心。政府將堅定捍衛國家主權及民主自由，持續積極落實總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」，提升自我防衛能力，強化全社會民主韌性，展現反對中共併吞台灣的堅定決心，並與理念相近國家密切合作，共同維護台海及印太區域的繁榮與穩定。

陸委會29日上午已透過新聞稿對中共軍演表示譴責，批評其為台海和平的麻煩製造者，並指雙城論壇才剛結束，中共隔天就宣布軍演，一邊搞交流，一邊搞威嚇，「這顯然是精心設計的兩手策略」。

共軍宣布今天對台進行圍台軍演。圖／取自中國大陸東部戰區
共軍宣布今天對台進行圍台軍演。圖／取自中國大陸東部戰區

