共軍環台軍演 海軍蘇澳中正基地錦江級艦與飛彈快艇緊急出港應處

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
共軍東部戰區上午毫無預警，宣布對台展開「正義使命-2025」演習，海軍蘇澳中正基地的錦江級艦深夜緊急出港應處。圖／李忠衛提供
共軍東部戰區上午毫無預警，宣布對台展開「正義使命-2025」演習，海軍蘇澳中正基地的錦江級艦深夜緊急出港應處。圖／李忠衛提供

共軍東部戰區今天上午毫無預警，宣布對台展開「正義使命-2025」演習，範圍包括台灣海峽和台灣島四周。其實，我軍方掌握軍演狀況，海軍蘇澳中正基地錦江級艦在共軍宣布軍演前的數小時，深夜即出海應處，光六飛彈快艇等小艦也隨後跟上。

這次軍演範圍除了台灣海峽，還包括台灣本島北部、西南、東南、台灣島以東，陸海警也在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域執法巡查。大陸國台辦發言人陳斌華表示，有關軍事行動針對的是「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告。

國軍掌握共軍的機艦動態，在共軍宣布對台軍演前數小時，海軍蘇澳中正基地1艘錦江級艦深夜就已經率先出港，之後另有2艘光六飛彈快艇開出港區，外界研判應該共軍環台演習有關。

此外宜蘭沿海台2省道也有廟宇廣場出現軍方部署飛彈，民眾拍照上傳社群貼文「要開戰了嗎？」有網友提醒不要隨便上傳照片，指出解放軍軍演，國軍有相應部署行動，若目擊我方部隊動態，請遵守不拍照、不錄影、不上傳原則。

由於東部戰區從今天起連續兩天，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力展開「正義使命-2025」演習，30日還會在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。宜蘭縣蘇澳區漁會提醒出海捕魚的漁民，作業時要小心留意。

錦江級艦深夜緊急出港應處後，光6飛彈快艇（左下方）也跟上，開到蘇澳外海執行戰備操演，右上方是漁船。圖／李忠衛提供
錦江級艦深夜緊急出港應處後，光6飛彈快艇（左下方）也跟上，開到蘇澳外海執行戰備操演，右上方是漁船。圖／李忠衛提供

共軍 軍演 飛彈 演習 蘇澳

