共軍轟炸機編隊 赴台灣以東檢驗遠域作戰能力

中共解放軍東部戰區宣布，將用轟炸機編隊赴台灣以東開展遠海戰備巡航。解放軍東部戰區新聞發言人施毅星期一（12月29日）在微信公眾號上表示，東部戰區組織轟炸機編隊赴台島以東組織遠海戰備巡航，重點演練遠程奔襲、聯合精打等科目，檢驗了遠域機動作戰能力。

他表示，在台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗了精打擊要能力。

東部戰區還表示，在台灣以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗了海空協同、精準尋殲能力。在台灣北部、西南海空域，組織驅護艦、殲轟機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展海空尋殲、對陸模擬打擊、對海實彈射擊等科目訓練，檢驗了一體協同、奪取制權能力。

東部戰區星期一上午宣布，12月29日開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

施毅說，演習重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近臺島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區也發布聯合演訓區公告及示意圖，宣布將於星期二（30日）早上8時至傍晚6時，在台灣周邊海域和空域，「進行重要軍事演習，並組織實彈射擊」。