共軍環台軍演…解放軍發布AI影片 暗示日後攻台「將採無人作戰模式」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中共解放軍東部戰區發布一則影音，影片中攻台的陸海空武器系統均為無人作戰裝備，甚至還有持槍的機器人。（圖／截自影片）
中共解放軍東部戰區發布一則影音，影片中攻台的陸海空武器系統均為無人作戰裝備，甚至還有持槍的機器人。（圖／截自影片）

中共解放軍東部戰區29日7時30分宣布組織「正義使命-2025」對台演習。值得關注的是，東部戰區隨後發布一則主題為《聯武群戈斬『獨』道》的影音，影片中所有攻台的陸海空武器系統均為無人作戰裝備，甚至還有持槍的機器人。

針對此次「正義使命-2025」對台軍演，東部戰區29日接連發布消息稱，東部戰區位台島北部、西南海空域開展對海實彈射擊等科目訓練；位台島以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練；位台島西南空域開展區域巡邏、空中對抗、信息支援等科目演練；組織轟炸機編隊赴台島以東開展遠海戰備巡航。

東部戰區29日還發布數則宣傳海報和短影音。其中，《聯武群戈斬『獨』道》影片先後出現「鷹群」無人攻擊機；「鯊群」無人潛艇與無人艦艇；「蜂群」無人偵察、打擊、干擾機；「狼群」機械狼。影片甚至還出現持槍的機器人。

東部戰區在這則影片中還搭配「無人、無時、無處、無敵」等文字。

解放軍近年積極探索無人作戰模式，央視今年8月曾披露解放軍陸軍曾展開一場無人機「蜂群」、機器「狼群」協同作戰演習。

據悉，今年8月3日，解放軍陸軍在中國西北某演習場，展開首次無人化作戰模式演習。據當時央視軍事頻道報導，這次演習的核心是展示由無人機「蜂群」與地面機器「狼群」協同作戰的實戰化演習。

在這次無人化作戰模式演習中，由無人機「蜂群」負責空中偵察、電子干擾與打擊；地面則是無人機器「狼群」負責在危險環境下開闢安全通路、直接攻擊敵方要點，以保護後方有生力量。

有分析指出，這次演練顯示解放軍無人化作戰建設已從技術驗證進入到成體系、研戰結合的實戰化探索階段。當時一名參與演練的解放軍面對央視鏡頭時說，「過去需要8人步兵班的任務，現在5人加2台機器狼、3架無人機就能解決」、「士兵不再是衝鋒的消耗品，而是戰場的決策核心」。

共軍 軍演 解放軍 無人機 對台

