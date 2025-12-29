時間點也有玄機！日本專家分析中共軍演：意在展現對台周邊作戰能力

快訊

中央社／ 東京29日綜合外電報導
熟悉中國軍事情勢的日本專家小原凡司今天分析共軍環台軍演時表示，共軍希望展現在台灣周邊的作戰能力。小原也分析，中方選在年底軍演，也能助於引發關注。兩岸示意圖。圖／AI生成
熟悉中國軍事情勢的日本專家小原凡司今天分析共軍環台軍演時表示，共軍希望展現在台灣周邊的作戰能力。小原也分析，中方選在年底軍演，也能助於引發關注。

小原是日本駐中國前武官，目前是笹川和平財團的研究員。他今天告訴日本放送協會（NHK），「我認為，（中方）這次公布實際的經緯度，想展現能更接近台灣的狀態下進行實彈射擊的能力。」

小原接著表示，「（中方）能藉由表明接近（台灣）南部與東部的海空域，讓台灣感受到中國的軍事力量正在接近」。

他也認為，共軍此舉的目的是彰顯在台灣周邊的作戰能力。

至於為何選在年底這個時機，小原推測，「若突然發生這類軍事行動，會受到台灣周邊國家的媒體更多關注，政府也會提高警戒，中國便能藉此展現其軍事力量。」

他也分析，這次的軍演「當然是在向台灣施壓，而以中國的立場而言，也能藉由展示軍事實力，在美中之間的談判，保持自身優勢」。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

日本TBS電視台與日本電視台（Nippon TV）等日媒推測，共軍可能希望藉此牽制日本首相高市早苗先前在國會有關「台灣有事」的答詢。

