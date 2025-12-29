解放軍宣布明將圍台實彈軍演 侯友宜：應理性溝通不要誤判情勢

中共解放軍東部戰區今天上午宣布將於今天展開「正義使命-2025」演習，明天（30日）將於台灣周邊展開實彈射擊，新北市長侯友宜表示，軍事威脅不利於區域和平，也讓兩岸人民承受更高的風險，兩岸之間應該理性溝通，不要誤判情勢造成嚴重傷害。

中共解放軍東部戰區發言人施毅今天上午7時30分表示，解放軍東部戰區組織軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。