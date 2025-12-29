軍演回應美軍售？ 陸外交部：外部勢力越線挑釁

快訊

中央社／ 台北29日電
大陸外交部發言人林劍。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人林劍。（圖／取自大陸外交部網站）

針對中共外圍官媒環球時報指稱，中國今天發動環台軍演是針對美國日前宣布對台軍售的回擊，中國外交部發言人林劍今天聲稱，「外部勢力以台制華武裝台灣，只會把台海推向兵兇戰危」，而「任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑，必將遭到中方的堅決回擊」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍宣稱，中共解放軍開展有關軍事演習，「是對台獨分裂勢力以武謀獨的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動」。

他又聲稱，「民進黨當局頑固堅持台獨立場，企圖倚美謀獨，不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，充分暴露其和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者的兇惡面目」。「而外部勢力以台制華武裝台灣，只會助長台獨囂張氣焰，把台海推向兵凶戰危的境地」。

林劍宣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，中方維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移。「任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必將遭到中方的堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞」。

大陸委員會（陸委會）29日發布新聞稿，嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，指此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

國防部也發布新聞稿指出，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

國防部表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

