4大陸海警船航近我領海 管碧玲稱蠻橫「海巡已在崗位上」
中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，海委會主委管碧玲則稱「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待」。
共軍軍演預訂明上午8時至下午6時，在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊。海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，本次中國軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，將全力應對。
海巡署說，今早陸續偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，現已調派大型艦艇跟監，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。
