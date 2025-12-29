快訊

4大陸海警船航近我領海 管碧玲稱蠻橫「海巡已在崗位上」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署表示，第一時間即偵獲4艘海警船航近我北部、東部海域。圖／海巡署提供
中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署表示，第一時間即偵獲4艘海警船航近我北部、東部海域。圖／海巡署提供

中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，海巡署偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，海委會主委管碧玲則稱「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待」。

共軍軍演預訂明上午8時至下午6時，在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊。海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，本次中國軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，將全力應對。

海巡署說，今早陸續偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，現已調派大型艦艇跟監，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。

共軍 軍演 國防部 解放軍 管碧玲

相關新聞

陸海警發布環台巡查路線圖 稱給台灣島打上「中國結」

共軍東部戰區今宣布對台展開「正義使命-2025」演習，海警也在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域執法巡查。據中國海警局...

直擊海軍多艘軍艦防中共軍演…高雄港口戰備疏泊 惟釣客「仍悠哉釣魚」

中共解放軍今天上午圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。海軍左營軍區上午除雄風飛彈車隊前往野戰陣地部署外，多...

共軍環台軍演 陸國台辦：遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海

共軍東部戰區今宣布對台展開「正義使命-2025」演習，範圍包括台灣海峽和台灣島北部、西南、東南、台灣島以東，陸海警也在台...

陸海警環台執法巡查 封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4港口

配合解放軍東部戰區「正義使命-2025」對台軍演，中國海警局29日上午宣布，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖...

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

華爾街日報報導，中國大陸若對台灣動武，日本難以置身事外。台灣位處關鍵海上十字路口，扼守南海北上通往東海、以及經巴士海峽進...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

