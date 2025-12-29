快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

共軍宣布環台軍演 日本台灣交流協會籲在台日僑留意安全

中央社／ 台北29日綜合外電報導
共軍今天起在台灣周邊舉行演習，且預計於明天進行實彈射擊。日本對台的窗口機關日本台灣交流協會，就此呼籲在台日本僑民留意安全。中日台示意圖／AI生成
共軍今天起在台灣周邊舉行演習，且預計於明天進行實彈射擊。日本對台的窗口機關日本台灣交流協會，就此呼籲在台日本僑民留意安全。中日台示意圖／AI生成

共軍今天起在台灣周邊舉行演習，且預計於明天進行實彈射擊。日本對台的窗口機關日本台灣交流協會，就此呼籲在台日本僑民留意安全。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

日本放送協會（NHK）報導，日本台灣交流協會表示，「截至目前，尚未接獲這次演習可能影響在台日本僑民日常生活的具體資訊，但請務必努力蒐集各種相關資訊，並留意自身安全後再行動。」

日本台灣交流協會也呼籲日僑，「平時不要疏於準備緊急事態，請保持冷靜與能採取相關行動的狀態。」

共軍 軍演 日本台灣交流協會 台日

延伸閱讀

直擊海軍多艘軍艦防中共軍演…高雄港口戰備疏泊 惟釣客「仍悠哉釣魚」

共軍「正義之箭」宣傳圖 日學者：預告飛彈實射 如公共場合舞刀恐嚇

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

回應共軍軍演 外交部：呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為

相關新聞

共軍圍台軍演 陸委會今第二度回應：呼籲中共理性克制

中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演「正義使命-2025」，30日還將在台灣周邊5大區域的海空域實施實彈射擊。陸委會繼2...

共軍環台軍演…解放軍發布AI影片 暗示日後攻台「將採無人作戰模式」

中共解放軍東部戰區29日7時30分宣布組織「正義使命-2025」對台演習。值得關注的是，東部戰區隨後發布一則主題為《聯武...

陸海警發布環台巡查路線圖 稱給台灣島打上「中國結」

共軍東部戰區今宣布對台展開「正義使命-2025」演習，海警也在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域執法巡查。據中國海警局...

直擊海軍多艘軍艦防中共軍演…高雄港口戰備疏泊 惟釣客「仍悠哉釣魚」

中共解放軍今天上午圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。海軍左營軍區上午除雄風飛彈車隊前往野戰陣地部署外，多...

共軍環台軍演 陸國台辦：遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海

共軍東部戰區今宣布對台展開「正義使命-2025」演習，範圍包括台灣海峽和台灣島北部、西南、東南、台灣島以東，陸海警也在台...

陸海警環台執法巡查 封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4港口

配合解放軍東部戰區「正義使命-2025」對台軍演，中國海警局29日上午宣布，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。