快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

影／卓榮泰喊話中共演習武力恫嚇 只會引起國人與國際社會不滿

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左二）今天出席文化部所舉辦文化幣啟用典禮前受訪表示，希望中共應停止所有演習，如此武力恫嚇只會引起國民與國際社會不滿。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今天出席文化部所舉辦文化幣啟用典禮前受訪表示，希望中共應停止所有演習，如此武力恫嚇只會引起國民與國際社會不滿。記者潘俊宏／攝影

中共解放軍東部戰區今天宣布將針對台灣舉行環島軍演行政院卓榮泰今天出席文化部所舉辦文化幣啟用典禮前受訪表示，希望中共應停止所有演習，如此窮兵黷武、武力恫嚇，只會引起國民與國際社會不滿。

卓榮泰說，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國航空器、船舶，中國當局都應該保證安全，不受任何危險、威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰也針對國民黨立委訪陸與台北、上海雙城論壇後，中共舉辦如此惡意軍演，正說明兩件事情，中共正無所不用其極用盡各種手法分化台灣，造成社會對立，這樣的行為無論是附和九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，對中國如果還有善意的任何幻想終將破滅而徒勞無功。

行政院長卓榮泰今天出席文化部所舉辦文化幣啟用典禮，開心向在場年輕人表示他們是國家未來的希望。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰今天出席文化部所舉辦文化幣啟用典禮，開心向在場年輕人表示他們是國家未來的希望。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰今天出席文化部所舉辦文化幣啟用典禮，開心向在場年輕人表示他們是國家未來的希望。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰今天出席文化部所舉辦文化幣啟用典禮，開心向在場年輕人表示他們是國家未來的希望。記者潘俊宏／攝影

共軍 軍演 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

卓揆譴責中共軍演 下令嚴密監控確保漁民作業及航運安全

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

承諾共同補助13億建冷鏈設備 卓榮泰、李四川赴北市魚果市場視察

卓揆視察果菜市場 允改善冷鏈與拍賣系統

相關新聞

陸海警發布環台巡查路線圖 稱給台灣島打上「中國結」

共軍東部戰區今宣布對台展開「正義使命-2025」演習，海警也在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域執法巡查。據中國海警局...

直擊海軍多艘軍艦防中共軍演…高雄港口戰備疏泊 惟釣客「仍悠哉釣魚」

中共解放軍今天上午圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。海軍左營軍區上午除雄風飛彈車隊前往野戰陣地部署外，多...

共軍環台軍演 陸國台辦：遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海

共軍東部戰區今宣布對台展開「正義使命-2025」演習，範圍包括台灣海峽和台灣島北部、西南、東南、台灣島以東，陸海警也在台...

陸海警環台執法巡查 封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4港口

配合解放軍東部戰區「正義使命-2025」對台軍演，中國海警局29日上午宣布，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖...

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

華爾街日報報導，中國大陸若對台灣動武，日本難以置身事外。台灣位處關鍵海上十字路口，扼守南海北上通往東海、以及經巴士海峽進...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。