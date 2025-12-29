影／卓榮泰喊話中共演習武力恫嚇 只會引起國人與國際社會不滿

中共解放軍東部戰區今天宣布將針對台灣舉行環島軍演，行政院長卓榮泰今天出席文化部所舉辦文化幣啟用典禮前受訪表示，希望中共應停止所有演習，如此窮兵黷武、武力恫嚇，只會引起國民與國際社會不滿。

卓榮泰說，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國航空器、船舶，中國當局都應該保證安全，不受任何危險、威脅，否則中國必將成為國際公敵。