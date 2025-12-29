聽新聞
影／卓榮泰喊話中共演習武力恫嚇 只會引起國人與國際社會不滿
中共解放軍東部戰區今天宣布將針對台灣舉行環島軍演，行政院長卓榮泰今天出席文化部所舉辦文化幣啟用典禮前受訪表示，希望中共應停止所有演習，如此窮兵黷武、武力恫嚇，只會引起國民與國際社會不滿。
卓榮泰說，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國航空器、船舶，中國當局都應該保證安全，不受任何危險、威脅，否則中國必將成為國際公敵。
卓榮泰也針對國民黨立委訪陸與台北、上海雙城論壇後，中共舉辦如此惡意軍演，正說明兩件事情，中共正無所不用其極用盡各種手法分化台灣，造成社會對立，這樣的行為無論是附和九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，對中國如果還有善意的任何幻想終將破滅而徒勞無功。
