直擊海軍多艘軍艦防中共軍演…高雄港口戰備疏泊 惟釣客「仍悠哉釣魚」
中共解放軍今天上午圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。海軍左營軍區上午除雄風飛彈車隊前往野戰陣地部署外，多艘戰備軍艦也出港戰備疏泊；有趣的是，戰備情勢升高的緊張狀態下，港口釣客卻顯得悠閒，悠哉釣魚不受影響。
中共解放軍東部戰區發言人施毅今日上午7時30分就宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊。因應共軍圍台軍演，高雄左營軍港內多艘戰備軍艦為避免主要基地被中共軍演時鎖定遭一次性攻擊，今天上午分別緊急出港到指定港口進行戰備疏泊。
記者直擊今天上午旗津港口有飛彈驅逐艦、沱江級軍艦在碼頭內整備疏泊，準備在最短時間內出港、補給獲前往安全區域。
港口軍艦戰備疏泊，和艦上官兵神情嚴肅，瀰漫緊張的氣氛相較，在岸上拋竿釣魚的釣客等魚兒上鉤，態度顯得悠哉；有釣客目睹軍艦整備的狀況指，之前鮮少看到港口有軍艦整備疏泊的狀況，笑笑指軍演也不會影響他們釣魚。
