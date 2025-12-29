共軍環台軍演 陸國台辦：遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海

共軍東部戰區今宣布對台展開「正義使命-2025」演習，範圍包括台灣海峽和台灣島北部、西南、東南、台灣島以東，陸海警也在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域執法巡查。大陸國台辦發言人陳斌華表示，有關軍事行動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海。

在共軍上午宣布軍演後，大陸國台辦下午發布發言人答記者問，陳斌華說，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。

他認為，賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外，無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀「獨」挑釁，窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。他強調，「對於任何『台獨』分裂行徑，我們絕不容忍，絕不姑息，必將痛擊。」

陳斌華還說，「台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題，干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流」。「祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志，強大能力」。

陳斌華並稱，兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。

因此，他喊話，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性，和中國大陸一起堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。