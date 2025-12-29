快訊

陸海警環台執法巡查 封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4港口

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國海警局攜手《環球時報》發布此次執法巡查主題海報「巡控」，強調「縱深執法一體管控、圍島鎖台越勒越緊」。（圖／取自中國海警局微信公眾號）
中國海警局攜手《環球時報》發布此次執法巡查主題海報「巡控」，強調「縱深執法一體管控、圍島鎖台越勒越緊」。（圖／取自中國海警局微信公眾號）

配合解放軍東部戰區「正義使命-2025」對台軍演，中國海警局29日上午宣布，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域開展綜合執法巡查，《環球時報》指出，中國海警多艘艦船抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四港口。中國海警局還攜手《環球時報》發布此次執法巡查主題海報「巡控」，強調「縱深執法一體管控、圍島鎖台越勒越緊」。

《環球時報》指出，「巡控台海」海報中多個中國海警艦艇編隊從台島北部、台島西南、以及台島以東三個方向近距離進逼台島，其中台島東部「重兵把守」，有多艘中國海警艦船實施封控。這也與此次任務中國海警的任務相對應。

《環球時報》表示，此次巡查執法行動中，中國海警共出動多艘艦船，重點扼守台島北部、台島西南、以及台島以東三個方向海上通道，抵近封鎖台島基隆、台南、高雄、花蓮四個方向港口碼頭。其中，台島以東集結多艘艦船，以遏止台獨勢力與外部勢力勾結尋求外援。

此外，「巡控台海」海報中以大號字體突出此次任務「巡控」主旨，並用中國海警艦艇纜繩元素「鎖」牢。《環球時報》稱，值得一提的是，海報中的纜繩打出了一個平結。

報導指稱，在中國海警執法員日常使用的船結中，平結簡單實用，具有對方越用力、繩結越緊的特點。採用平結的樣式也彰顯「台獨勢力跳的越高，扼絞力量越勒越緊」的深意。

中國海警表示，12月29日，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域開展執法巡查，實施聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練，檢驗了有效管控、高效執法能力。

共軍 軍演 台海 艦艇 解放軍

