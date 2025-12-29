影／因應共軍突襲圍台軍演 海軍軍艦緊急戰備疏泊

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
因應共軍圍台軍演，海軍戰備軍艦緊急出港進行戰備疏泊，今天上午在南部某商港就有民眾目擊一艘錦江級飛彈驅逐艦與一艘沱江級軍艦進駐在商港碼頭內，吸引不少釣客與民眾好奇眼光。記者劉學聖／攝影
因應共軍圍台軍演，海軍戰備軍艦緊急出港進行戰備疏泊，今天上午在南部某商港就有民眾目擊一艘錦江級飛彈驅逐艦與一艘沱江級軍艦進駐在商港碼頭內，吸引不少釣客與民眾好奇眼光。記者劉學聖／攝影

中共解放軍東部戰區發言人施毅今天上午7時30分就宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊。因應共軍圍台軍演，駐地在高雄左營軍區的海鋒機動第一中隊今天上午緊急出營，前往野戰陣地部署警戒，而高雄左營軍港內多艘戰備軍艦也緊急出港到指定港口進行戰備疏泊，今天上午在南部某商港就有民眾目擊一艘錦江級飛彈驅逐艦與一艘沱江級軍艦進駐在商港碼頭內，也吸引不少釣客與民眾好奇眼光。

因應共軍圍台軍演，海軍多艘戰備軍艦今天上午進行緊急出港戰備疏泊，主要是為了 應對戰時威脅、分散風險，避免主要基地被敵方封鎖或一次性攻擊致損，同時確保艦艇能在最短時間內出港執行任務、補給或前往安全區域，增加戰略彈性，提升防衛能力。主要是分散風險避免艦隊集中在單一港口，一旦被攻擊，多艘艦艇同時受損，增加戰損，分散能減少單一目標的風險。

