快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

藍委交流後遭共軍圍台 卓榮泰：陸有善意的幻想終將破滅

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰受訪。行政院／提供
行政院長卓榮泰受訪。行政院／提供

中共解放軍東部戰區29日宣布圍台軍演，30日進行實彈射擊。行政院長卓榮泰29日受訪表示，刻意挑在國民黨立委集體出訪之後，以及台北、上海「雙城論壇」舉行之際，足以證明，認為中國大陸還有善意的任何幻想，終將破滅。

卓榮泰強調，中華民國政府嚴厲的要求中共當局，應該停止所有的演習，如此的窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。

卓榮泰表示，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國大陸當局都應該保證其安全，不受任何的危險、威脅，否則中國大陸必將成為國際公敵。

至於刻意挑在國民黨立委集體出訪之後，以及台北、上海「雙城論壇」舉行之際，刻意的舉行這種惡意的演習，卓榮泰認為，正足以證明兩件事情：

第一，中國正無所不用其極地用盡各種手法，在分化我國，在造成我國社會對立，國人必須明察，大家必須冷靜。第二，無論是附和九二共識、一國兩制，及任何投降式行為，都將自取其辱；認為中國大陸還有善意的任何幻想也終將破滅，而徒勞無功。

卓榮泰呼籲，希望國人真正體會到，唯有團結，沒有敵人；唯有實力，才有和平，朝野各界一致把中央政府總預算（案）以及國防特別預算（案）嚴審的通過，國家才有實力，社會才會團結。

<a href='/search/tagging/2/共軍' rel='共軍' data-rel='/2/189489' class='tag'><strong>共軍</strong></a>宣布今天對台進行環台軍演。圖／聯合報製表
共軍宣布今天對台進行環台軍演。圖／聯合報製表

共軍 軍演

延伸閱讀

卓榮泰談中共正義使命軍演 「認為中國還有善意的任何幻想終將破滅」

卓揆譴責中共軍演 下令嚴密監控確保漁民作業及航運安全

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

承諾共同補助13億建冷鏈設備 卓榮泰、李四川赴北市魚果市場視察

相關新聞

糗！因應中共軍演實戰訓練 陸軍CM11戰車途中引擎故障冒白煙

中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。陸軍第八軍團因應中共軍演，出動所轄564旅CM...

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

針對中共解放軍「正義使命-2025」對台軍演，學者認為，這次軍演不僅針對台灣，更是針對美國和日本，突顯中共在反獨的同時，...

中共軍演台中大雅街頭出現大量戰車 軍方：立即備戰操演

中共今天宣布在台海周邊實彈軍演，台中市大雅區今天白天街頭出現大量戰車引起民眾好奇，有人錄影上傳Threads，許多網友說...

陸專家：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中共解放軍東部戰區29日開展「正義使命-2025」對台軍演，中共國防大學教授孟祥青表示，此次演習展示了解放軍「開局即開打...

俄軍3天後「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國

中共解放軍29日宣布在台灣周邊5個區域進行軍演，並首度劍指「外部干預勢力」，就在前一日，俄羅斯官方通訊社塔斯社28日刊出...

福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

就在大陸對台進行「正義使命-2025」軍事演習之際，據央視新聞報導，福建海警也對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。