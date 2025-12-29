藍委交流後遭共軍圍台 卓榮泰：陸有善意的幻想終將破滅
中共解放軍東部戰區29日宣布圍台軍演，30日進行實彈射擊。行政院長卓榮泰29日受訪表示，刻意挑在國民黨立委集體出訪之後，以及台北、上海「雙城論壇」舉行之際，足以證明，認為中國大陸還有善意的任何幻想，終將破滅。
卓榮泰強調，中華民國政府嚴厲的要求中共當局，應該停止所有的演習，如此的窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。
卓榮泰表示，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國大陸當局都應該保證其安全，不受任何的危險、威脅，否則中國大陸必將成為國際公敵。
至於刻意挑在國民黨立委集體出訪之後，以及台北、上海「雙城論壇」舉行之際，刻意的舉行這種惡意的演習，卓榮泰認為，正足以證明兩件事情：
第一，中國正無所不用其極地用盡各種手法，在分化我國，在造成我國社會對立，國人必須明察，大家必須冷靜。第二，無論是附和九二共識、一國兩制，及任何投降式行為，都將自取其辱；認為中國大陸還有善意的任何幻想也終將破滅，而徒勞無功。
卓榮泰呼籲，希望國人真正體會到，唯有團結，沒有敵人；唯有實力，才有和平，朝野各界一致把中央政府總預算（案）以及國防特別預算（案）嚴審的通過，國家才有實力，社會才會團結。
