東部戰區新司令員楊志斌首秀 晉升上將僅一周即對台軍演

中共解放軍東部戰區前司令員林向陽今年10月因涉嫌嚴重違紀違法遭開除黨籍和軍籍後，由楊志斌於本月接任。中共中央軍委本月22日舉行晉升上將軍銜儀式，新任東部戰區司令員楊志斌與中部戰區司令員韓勝延獲晉升為上將軍銜。楊志斌晉升上將僅一周，東部戰區即於今日上午宣布組織「正義使命-2025」對台演習。

香港《南華早報》日前報導，習近平晉升東部和中部兩大戰區司令員至該有的軍階位置，顯示過去幾年對解放軍的人事清洗可能即將告一段落。

今年中共二十屆四中全會前，包括中共中央軍委副主席何衛東、中央軍委苗華、東部戰區司令員林向陽等九名解放軍上將，因嚴重違反黨紀遭開除黨籍及軍籍。

大陸資深媒體人蔡慎坤日前在社交平台X上表示，楊志斌和韓勝延均有空軍背景。楊志斌曾任南京軍區空軍航空兵第26師師長、空軍上海指揮所司令員，2010年出任解放軍空軍武漢指揮所司令員，2011年改任空軍福州指揮所司令員。

2014年12月，楊志斌升任蘭州軍區副參謀長兼蘭州軍區空軍參謀長，2017年4月任陜西省軍區司令員。2018年12月，楊志斌出任中共陜西省委常委，2021年3月升任南部戰區副司令員，2023年調任西部戰區副司令員，2025年9月調任東部戰區副司令員，直至此番升任東部戰區司令員，填補林向陽留下的空缺。

針對楊志斌上任後東部戰區此次對台軍演，大陸國防大學教授張弛接受《環球時報》專訪時指出，此次演習共劃設五個演訓區域，分別在台灣以北兩個，台灣以南兩個，台灣以東一個。從演習區域劃設來看，此次演習有三個特點：

一、「收緊鎖鏈」。這次演習的區域比以往幾次更靠近台灣本島。演習開始後，東部戰區的海上和空中兵力從多個方向迅速抵近台島，建立起一體封控的布勢；

二、「三面圍島」。此次演習與前幾次不同，五個區域形成了「三面圍島」之勢；

三、「關門打狗」。這次演習的針對性和指向性更加明顯。台灣以北的兩個區域，緊貼台灣北部重要港口（基隆港）的外海，相當於宣布封鎖了這個港口；台灣以南的兩個區域，緊貼台灣南部重要港口（高雄港）和台軍基地的海空域，相當於切斷了台島最大的海上航線；台灣以東的一個區域，針對的是外部勢力援助民進黨當局的主要通道。