共軍「正義之箭」宣傳圖 日學者：預告飛彈實射 如公共場合舞刀恐嚇

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
日籍學者小笠原欣幸。圖／聯合報系資料照片
共軍宣布「正義使命-2025」對台軍演，並陸續釋出相關宣傳海報，其中一張「正義之箭 內控外驅」海報，描繪多支弓箭射向台灣及周邊海域情景。日本學者小笠原欣幸分析，圖像就是在預告明日軍演期間發射彈道飛彈的情景，中國如此行為如公共場合揮舞刀槍恐嚇他人，必須停止。

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東部戰區組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗「精打擊要」能力。與此同時，解放軍東部戰區29日9時30分也發布此次軍演的第二張宣傳海報，主題為「正義之箭 內控外驅」，海報顯示共軍飛彈密集射向位於台灣東部的軍艦，其中一艘舷號1108，更是與我海軍成功級飛彈巡防艦「班超艦」相同。

小笠原欣幸稍早也於臉書發布海報並分析，「正義之箭 內控外驅」意思是要管控台灣內部、驅逐外部援助，而海報圖像也是預告明日軍演期間發射彈道飛彈的情景；中國的行為如同在公共場合揮舞刀槍恐嚇他人，這種行為是包括中國在內的所有國家都明令被禁止的，「必須停止這種行為！」。

解放軍東部戰區29日9時30分發布此次軍演的第二張宣傳海報，圖中一艘軍艦舷號為「1108」。（圖／取自東部戰區微信公眾號）
共軍 軍演

