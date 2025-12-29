共軍「正義之箭」宣傳圖 日學者：預告飛彈實射 如公共場合舞刀恐嚇

共軍宣布「正義使命-2025」對台軍演，並陸續釋出相關宣傳海報，其中一張「正義之箭 內控外驅」海報，描繪多支弓箭射向台灣及周邊海域情景。日本學者小笠原欣幸分析，圖像就是在預告明日軍演期間發射彈道飛彈的情景，中國如此行為如公共場合揮舞刀槍恐嚇他人，必須停止。

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東部戰區組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗「精打擊要」能力。與此同時，解放軍東部戰區29日9時30分也發布此次軍演的第二張宣傳海報，主題為「正義之箭 內控外驅」，海報顯示共軍飛彈密集射向位於台灣東部的軍艦，其中一艘舷號1108，更是與我海軍成功級飛彈巡防艦「班超艦」相同。