因應中共軍演實戰訓練 陸軍CM11戰車途中引擎故障冒白煙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
陸軍第八軍團564旅CM-11戰車於今上午實戰訓練，途經湖內區中山路二段疑因引擎故障冒白煙，檢測後狀況排除。圖為戰車今經過市區畫面。記者劉學聖／攝影
陸軍第八軍團564旅CM-11戰車於今上午實戰訓練，途經湖內區中山路二段疑因引擎故障冒白煙，檢測後狀況排除。圖為戰車今經過市區畫面。記者劉學聖／攝影

中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。陸軍第八軍團因應中共軍演，出動所轄564旅CM-11戰車於上午執行實戰訓練任務，途經湖內區中山路二段時，其中一輛戰車疑因引擎故障冒白煙，經停車檢測後狀況排除，無人受傷。

陸軍第八軍團指揮部今天下午表示，所轄564旅乙輛CM-11戰車於上午執行任務期間，行經高雄市中山路二段湖內國中時，疑似因引擎故障產生白煙，已由保修小組進行檢測及狀況排除。

第八軍團指出，國軍秉務實態度執行實戰化訓練，訓練期間任何突發狀況，都視為訓練環節，均有助於官兵累積實戰經驗及整體戰力提升；對於車輛臨機性損壞，將要求各部隊持續加強裝備維保，落實戰訓本務。

陸軍第八軍團564旅CM-11戰車於今上午實戰訓練，途經湖內區中山路二段疑因引擎故障冒白煙，檢測後狀況排除。圖為戰車今經過市區畫面。記者劉學聖／攝影
陸軍第八軍團564旅CM-11戰車於今上午實戰訓練，途經湖內區中山路二段疑因引擎故障冒白煙，檢測後狀況排除。圖為戰車今經過市區畫面。記者劉學聖／攝影

共軍 軍演

