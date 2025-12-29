因應中共軍演實戰訓練 陸軍CM11戰車途中引擎故障冒白煙

中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。陸軍第八軍團因應中共軍演，出動所轄564旅CM-11戰車於上午執行實戰訓練任務，途經湖內區中山路二段時，其中一輛戰車疑因引擎故障冒白煙，經停車檢測後狀況排除，無人受傷。

陸軍第八軍團指揮部今天下午表示，所轄564旅乙輛CM-11戰車於上午執行任務期間，行經高雄市中山路二段湖內國中時，疑似因引擎故障產生白煙，已由保修小組進行檢測及狀況排除。