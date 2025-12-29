中共軍演台中大雅街頭出現大量戰車 軍方：立即備戰操演

中共今天宣布在台海周邊實彈軍演，台中市大雅區今天白天街頭出現大量戰車引起民眾好奇，有人錄影上傳Threads，許多網友說我國國防機密應「不拍照、不錄影、不上傳」；陸軍十軍團表示，此為因應中共軍演，我國的立即備戰操演項目；一名軍方人士說，讓國人知道我國軍隨時待命和操演，也有正面意義。

民眾在網路PO出影片，今天上午在大雅區中清路出現戰車，從街頭陸續通過，民眾說畫面很衝擊，這段影片也引起民眾討論，有人說這種國防機密不應公開，要求刪除影片，也有人說在公共場所拍的畫面為何不能公開。

十軍團表示，國防部今天已說明，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。