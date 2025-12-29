聽新聞
0:00 / 0:00
中共軍演台中大雅街頭出現大量戰車 軍方：立即備戰操演
中共今天宣布在台海周邊實彈軍演，台中市大雅區今天白天街頭出現大量戰車引起民眾好奇，有人錄影上傳Threads，許多網友說我國國防機密應「不拍照、不錄影、不上傳」；陸軍十軍團表示，此為因應中共軍演，我國的立即備戰操演項目；一名軍方人士說，讓國人知道我國軍隨時待命和操演，也有正面意義。
民眾在網路PO出影片，今天上午在大雅區中清路出現戰車，從街頭陸續通過，民眾說畫面很衝擊，這段影片也引起民眾討論，有人說這種國防機密不應公開，要求刪除影片，也有人說在公共場所拍的畫面為何不能公開。
十軍團表示，國防部今天已說明，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。
國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言