學者：共軍演習具中俄聯合色彩 強化五海連動戰略

中共今天宣布對台軍演，學者分析，此次軍演劍指美日軍事合作，更展現與俄羅斯協同、牽制日本自衛隊「五海連動」戰略構想，試圖透過軍事轉嫁內部壓力，同時對台認知作戰。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。國防部成立應變中心，並執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑接受中央社訪問分析，儘管美軍近期宣布高額軍售，但這並非中共發動演習的唯一原因。他認為，此次軍演核心在於針對日本首相高市早苗多次強調「台海有事即日本有事」的強硬立場，以及美日兩國在區域內日益緊密的軍事合作。

值得注意的是，觀察中共歷次劃設的演習區域，這次避開了日本最西端的與那國島敏感海域。林穎佑解讀，這是一種「借力施力」的心理戰術，意在向台灣傳達，即便美日口頭挺台，但當衝突發生時，外部勢力並不會真正介入或提供實質救援，試圖瓦解台灣民心士氣，重新操作疑美論與疑日論。

俄羅斯日前已宣布自2026年元旦起，於北方四島實施為期2個月的實彈軍演，使日本政府進入高度戒備。林穎佑指出，中共選在跨年前夕啟動圍台軍演，極具「中俄聯合行動」的色彩。其戰術邏輯在於利用俄羅斯在北方的威脅，強效牽制日本自衛隊兵力，使其在台海局勢升溫時，無力調撥資源增援台灣。

林穎佑提出觀察指標說，除了中俄在南北兩端的壓力測試，接下來應關注北韓是否會發動軍事行動，以達成牽制駐韓美軍的效果。

他表示，若中、俄、北韓形成協同態勢，將符合解放軍近年所構建「五海連動」戰略概念，即同步連動南海、台海、東海、黃海及菲律賓海，全方位挑戰第一島鏈的防禦韌性。

雙城論壇甫落幕，共軍隨即發動軍演。林穎佑分析，這顯示中共對台施壓的節奏具有高度獨立性，不因台灣內部政黨交流或立場調整而鬆動，「對台施壓主旋律不會有任何改變」。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，中共在論壇結束翌日啟動軍演，體現「兩手策略」，政治上拉攏、軍事上施壓，但這類手段的切換通常會有較長間隔，這次不到24小時內迅速翻臉，實屬「非正常策略」，反映出中共急於藉此轉移其內部壓力的窘境。

針對解放軍近期人事異動，林穎佑指出，東部與中部戰區司令員近期剛完成補實，且皆具備空軍背景。隨著國軍「雄二E」巡弋飛彈等不對稱戰力服役，共軍已開始將部分精銳軍備由東部戰區向中部戰區後撤，強化兩戰區的整合與防禦深度，顯示解放軍在反腐整肅後，正重新聚焦聯合作戰體系，應對未來可能的台海衝突。

前美國防部官員胡振東接受中央社訪問指出，中共此舉旨在恫嚇台灣，意圖透過影響選舉，扶植符合其利益的政治人物以削弱台灣。中國併吞台灣的野心從未改變，民眾切莫因此陷入恐慌，進而產生「不必強化戰力或採購軍備」的誤解，唯有具備實力才能真正確保和平。