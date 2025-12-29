回應共軍軍演 外交部：呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部。記者／余承翰攝影。
回應中共軍演，外交部表示，嚴正譴責中國再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為。

外交部指出，中國近期在印太周邊海空域，接連透過演習及軍機船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶戰略；此等行徑充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平與穩定，且仍一而再、再而三地挑戰國際秩序與破壞區域現狀。

外交部表示，維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益；但中國仍執意以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，尤其是第一島鏈國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範；而中國不斷片面破壞台海及區域現狀，除了嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也嚴重影響全球的航運及貿易。外交部呼籲中國展現大國擔當，即刻停止此類霸凌行徑。

外交部說，台灣作為國際社會及印太區域負責任的成員，將續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。

共軍宣布今天對台進行環台軍演。圖／聯合報製表
共軍宣布今天對台進行環台軍演。圖／聯合報製表

