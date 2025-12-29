陸圍台軍演 卓揆指示海委會、交通部萬全準備

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
對於中國大陸29日在我國周邊發動針對性軍事演習，行政院發言人李慧芝表達嚴厲譴責，並強調目前國軍及國安單位都已掌握相關軍事動態。

李慧芝說，行政院卓榮泰院長已指示海委會海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民作業權益，並請交通部盤整航空、海運航道並準備替代航路，確保航空器及船舶航運安全；面對中國單邊挑釁的動態，政府會做好萬全準備，確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

李慧芝指出，台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共識，然而中國過去數月間，持續侵擾我國周邊海空域，更在印太地區國家周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高印太區域緊張情勢，已對區域和平穩定造成威脅。

李慧芝強調，政院除表達嚴正譴責外，也再度呼籲中國即刻停止相關挑釁行徑，政府並將持續與理念相近國家及區域夥伴密切合作，共同維護印太地區的和平、安全與穩定。

<a href='/search/tagging/2/共軍' rel='共軍' data-rel='/2/189489' class='tag'><strong>共軍</strong></a>宣布今天對台進行環台<a href='/search/tagging/2/軍演' rel='軍演' data-rel='/2/189408' class='tag'><strong>軍演</strong></a>。圖／聯合報製表
共軍宣布今天對台進行環台軍演。圖／聯合報製表

共軍 軍演

相關新聞

糗！因應中共軍演實戰訓練 陸軍CM11戰車途中引擎故障冒白煙

中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。陸軍第八軍團因應中共軍演，出動所轄564旅CM...

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

針對中共解放軍「正義使命-2025」對台軍演，學者認為，這次軍演不僅針對台灣，更是針對美國和日本，突顯中共在反獨的同時，...

中共軍演台中大雅街頭出現大量戰車 軍方：立即備戰操演

中共今天宣布在台海周邊實彈軍演，台中市大雅區今天白天街頭出現大量戰車引起民眾好奇，有人錄影上傳Threads，許多網友說...

陸專家：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中共解放軍東部戰區29日開展「正義使命-2025」對台軍演，中共國防大學教授孟祥青表示，此次演習展示了解放軍「開局即開打...

俄軍3天後「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國

中共解放軍29日宣布在台灣周邊5個區域進行軍演，並首度劍指「外部干預勢力」，就在前一日，俄羅斯官方通訊社塔斯社28日刊出...

福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

就在大陸對台進行「正義使命-2025」軍事演習之際，據央視新聞報導，福建海警也對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行...

