陸圍台軍演 卓揆指示海委會、交通部萬全準備
對於中國大陸29日在我國周邊發動針對性軍事演習，行政院發言人李慧芝表達嚴厲譴責，並強調目前國軍及國安單位都已掌握相關軍事動態。
李慧芝說，行政院卓榮泰院長已指示海委會海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民作業權益，並請交通部盤整航空、海運航道並準備替代航路，確保航空器及船舶航運安全；面對中國單邊挑釁的動態，政府會做好萬全準備，確保國家及國人安全無虞，請國人安心。
李慧芝指出，台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共識，然而中國過去數月間，持續侵擾我國周邊海空域，更在印太地區國家周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高印太區域緊張情勢，已對區域和平穩定造成威脅。
李慧芝強調，政院除表達嚴正譴責外，也再度呼籲中國即刻停止相關挑釁行徑，政府並將持續與理念相近國家及區域夥伴密切合作，共同維護印太地區的和平、安全與穩定。
