快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

共軍環台軍演 外媒聚焦共軍針對「外部勢力」

中央社／ 台北29日綜合外電報導
共軍宣布今天對台進行環台軍演。圖／聯合報製表
共軍宣布今天對台進行環台軍演。圖／聯合報製表

共軍宣布今天對台進行環台軍演。包括路透社、美聯社等外媒均聚焦於共軍針對「外部勢力」嚇阻。

共軍東部戰區宣布29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習；30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

除釋出演習內容外，東部戰區今天也發布這次軍事演習的主題海報「正義之盾、破限除妄」、「正義之箭、內控外驅」進行文攻宣傳。

路透社報導，這是中國自2022年時任美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來的第6輪重大軍演（編按：應為第7輪）。而近期北京在領土主張上的言辭升溫，其中一個背景是日本首相高市早苗11月初於國會答詢時提出假設情境，稱若北京對台發動攻擊，東京可能作出軍事回應。

11天前美國宣布售台總額111億美元的武器，是歷來規模最大的對台軍售，引發中方抗議，揚言軍方將「採取有力措施」回應。

路透社指出，儘管去年解放軍在軍演時曾演練對台灣港口實施封鎖，這次則是中國首度公開宣稱繞台軍演是為「嚇阻外部軍事介入」。

美聯社指出，中國軍方今天宣布派遣海、空及火箭軍部隊在台灣周邊進行聯合軍演，稱此舉是對台獨分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告。

美聯社與法新社在報導時都提到，這次軍演適逢近期美國對台軍售及日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言之後。美國於當地時間17日宣布售台高達111億美元軍備，待國會通過後將成為歷來規模最大的對台軍售；北京上週對20家美國軍工企業及10名高階主管實施制裁。

共軍 軍演

延伸閱讀

俄軍3天後「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國

共軍對台軍演 中國外交部文宣重申軍售立場

高市早苗接見小室哲哉等藝術創作者！網見照笑翻：魔王大人出現

獨／沈玉琳經歷化療掉髮近況曝光！詹惟中曝他「明年2、3月有望復出」

相關新聞

因應中共軍演實戰訓練 陸軍CM11戰車途中引擎故障冒白煙

中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。陸軍第八軍團因應中共軍演，出動所轄564旅CM...

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

針對中共解放軍「正義使命-2025」對台軍演，學者認為，這次軍演不僅針對台灣，更是針對美國和日本，突顯中共在反獨的同時，...

中共軍演台中大雅街頭出現大量戰車 軍方：立即備戰操演

中共今天宣布在台海周邊實彈軍演，台中市大雅區今天白天街頭出現大量戰車引起民眾好奇，有人錄影上傳Threads，許多網友說...

陸專家：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中共解放軍東部戰區29日開展「正義使命-2025」對台軍演，中共國防大學教授孟祥青表示，此次演習展示了解放軍「開局即開打...

俄軍3天後「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國

中共解放軍29日宣布在台灣周邊5個區域進行軍演，並首度劍指「外部干預勢力」，就在前一日，俄羅斯官方通訊社塔斯社28日刊出...

福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

就在大陸對台進行「正義使命-2025」軍事演習之際，據央視新聞報導，福建海警也對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。