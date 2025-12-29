共軍環台軍演 外媒聚焦共軍針對「外部勢力」
共軍宣布今天對台進行環台軍演。包括路透社、美聯社等外媒均聚焦於共軍針對「外部勢力」嚇阻。
共軍東部戰區宣布29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習；30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。
除釋出演習內容外，東部戰區今天也發布這次軍事演習的主題海報「正義之盾、破限除妄」、「正義之箭、內控外驅」進行文攻宣傳。
路透社報導，這是中國自2022年時任美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來的第6輪重大軍演（編按：應為第7輪）。而近期北京在領土主張上的言辭升溫，其中一個背景是日本首相高市早苗11月初於國會答詢時提出假設情境，稱若北京對台發動攻擊，東京可能作出軍事回應。
11天前美國宣布售台總額111億美元的武器，是歷來規模最大的對台軍售，引發中方抗議，揚言軍方將「採取有力措施」回應。
路透社指出，儘管去年解放軍在軍演時曾演練對台灣港口實施封鎖，這次則是中國首度公開宣稱繞台軍演是為「嚇阻外部軍事介入」。
美聯社指出，中國軍方今天宣布派遣海、空及火箭軍部隊在台灣周邊進行聯合軍演，稱此舉是對台獨分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告。
美聯社與法新社在報導時都提到，這次軍演適逢近期美國對台軍售及日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言之後。美國於當地時間17日宣布售台高達111億美元軍備，待國會通過後將成為歷來規模最大的對台軍售；北京上週對20家美國軍工企業及10名高階主管實施制裁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言