共軍環台軍演 卓榮泰指示嚴密監控準備替代航路

共軍宣布今天起進行「正義使命-2025」環台軍演。行政院發言人李慧芝對此表達嚴厲譴責，並強調行政院長卓榮泰已指示海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民權益，並請交通部盤整航空、海運航道並準備替代航路，確保航運安全。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

行政院發言人李慧芝今天對此表達嚴厲譴責，並強調目前國軍及國安單位都已掌握相關軍事動態，行政院長卓榮泰已指示海委會海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民作業權益，並請交通部盤整航空、海運航道並準備替代航路，確保航空器及船舶航運安全；面對中國單邊挑釁，政府會做好萬全準備，確保國家及民眾安全無虞，請民眾安心。

李慧芝說，台海及印太區域和平穩定是國際社會共識，然而中國過去數月間，持續侵擾台灣周邊海空域，更在印太地區國家周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高印太區域緊張情勢，已對區域和平穩定造成威脅。

李慧芝表示，行政院除表達嚴正譴責外，也再度呼籲中國即刻停止相關挑釁行徑，政府並將持續與理念相近國家及區域夥伴密切合作，共同維護印太地區的和平、安全與穩定。