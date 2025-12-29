福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查
就在大陸對台進行「正義使命-2025」軍事演習之際，據央視新聞報導，福建海警也對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行綜合執法巡查。
大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，12月29日開始，福建海警組織艦艇編隊位台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查，這是按「一個中國」原則依法管控台灣及其附屬島嶼的實際行動。
值得注意的是去年10月，中共解放軍在執行「聯合利劍-2024B」軍演時，也曾組織福建海警對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行綜合執法巡查。
據當時大陸媒體報導，福建海警組織艦艇編隊位東引島、馬祖島附近海域展開綜合執法巡查，重點演練查證識別、登臨檢查、管控驅離等科目，檢驗快速反應、應急處置能力。
中國海警局當時表示，海警四支編隊位台灣島周邊海域展開執法巡查，環台巡航管控，聲稱這是按「一個中國」原則「依法」管控台島的實際行動。
共軍東部戰區今天清晨宣布在台灣周邊海、空域執行「正義使命-2025」軍演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言