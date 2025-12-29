福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

就在大陸對台進行「正義使命-2025」軍事演習之際，據央視新聞報導，福建海警也對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行綜合執法巡查。

大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，12月29日開始，福建海警組織艦艇編隊位台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查，這是按「一個中國」原則依法管控台灣及其附屬島嶼的實際行動。

值得注意的是去年10月，中共解放軍在執行「聯合利劍-2024B」軍演時，也曾組織福建海警對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行綜合執法巡查。

據當時大陸媒體報導，福建海警組織艦艇編隊位東引島、馬祖島附近海域展開綜合執法巡查，重點演練查證識別、登臨檢查、管控驅離等科目，檢驗快速反應、應急處置能力。

中國海警局當時表示，海警四支編隊位台灣島周邊海域展開執法巡查，環台巡航管控，聲稱這是按「一個中國」原則「依法」管控台島的實際行動。

共軍東部戰區今天清晨宣布在台灣周邊海、空域執行「正義使命-2025」軍演。