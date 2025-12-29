陸專家：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中共解放軍東部戰區29日開展「正義使命-2025」對台軍演，中共國防大學教授孟祥青表示，此次演習展示了解放軍「開局即開打」的能力，一方是要懲戒台獨、另一方面是「遏美」。此外，這次軍演對台封控也加大，將可隨時切斷台灣的「生命線」。

據央視新聞報導，共軍此次演習劃分了五個區域，分別是台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，對此孟祥青表示，2022年反制時任美國眾議長斐洛西訪台的那次演習是畫出六個演習區域，這次畫了五個區域。第一個特點是對台島的進逼取得新突破。中共艦機離台灣越來越近，意味大陸的艦機已經對台灣形成步步進逼的新態勢，「繩索勒得越來越緊」； 第二意味着台獨的生存空間被進一步擠壓；第三，意味大陸的演習取得新成果。

孟祥青說，共軍過去歷次演習都有封控科目，而這次的封控可說是最重要的主題。台灣面積非常狹窄，僅3.6萬平方公里，且南北長東西窄，沒有防禦縱深，經不起持久作戰。特別是台灣戰略資源極為匱乏，石油、天然氣、煤炭等，97%以上的能源需求都仰賴進口。能源線一旦被切斷，台灣的民生和所有方面都將受到嚴重摧毀。

孟祥青指出，台灣的能源運輸線不是一般的「生命線」，而是「生死線」。這次解放軍演習畫出的五個區域，都是在台灣的「生死線」上，例如，北邊兩個區域是在基隆港外海，南邊兩個區域則是高雄和左營的海空域。

孟祥青表示，這次軍演拒止外部勢力干涉的意圖也非常明顯。演習設置了東邊區域，台灣東部長期以來被台軍視為戰力保存區，在此設立演習區域就明確釋放一個信息：阻止外部勢力干預。「一方面讓台獨分子跑不掉，另一方面讓外面的元素進不來，從而對台獨、外部干涉勢力形成這樣一個巨大的威懾。」

孟祥青強調，這次演習最突出的一個亮點就是30日將在台灣周邊展開實彈射擊，此舉釋放了三個信號：一、展示共軍全時待戰、全時能戰，想什麼時候打就什麼時候打；二、展示共軍隨時「由訓轉戰」的強大能力；三、實彈射擊就是「開局即開打」，是對台獨分裂勢力，也是對外部干涉勢力的一個強烈警告。