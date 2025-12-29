共軍對台軍演 中國外交部文宣重申軍售立場

快訊

中央社／ 北京29日電

共軍今天宣布對台進行環台軍演，外界認為是針對美國對台軍售。中國外交部旗下微信公眾號「寬廣太平洋」今天發文聲稱，美國應認清對台軍售的後果，並重申應恪守一中原則與中美三個聯合公報。

美國日前宣布對台軍售約111億美元的武器裝備。中國外交部旗下微信公眾號「寬廣太平洋」29日上午發布題為「美國應認清對台軍售的嚴重後果」的文章，重申中方對美國軍售的一貫立場。

這篇文章聲稱，鑒於軍售問題的嚴重性，中方進一步採取維護自身利益的措施，「完全合理合法，天經地義」，又說「美國在涉台及軍售問題上是做出過承諾的」，並指美方違背1982年「八一七公報」的諾言，不斷加大對台軍售規模。

文章宣稱，「中美因台灣問題發生對抗並不符合美國的利益。中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮。美國要解決國內面臨的諸多問題和國際地區熱點問題，也離不開中國的幫助，但前提是美國要尊重中國的核心利益」。

文章說，「美方一邊和中方尋求合作，一邊不斷損害中方核心利益，這是行不通的」。文章最後並要求美方，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作嚴肅承諾。

共軍宣布今日開始環台軍演，30日還將實彈射擊，此舉再度衝擊台海與區域和平穩定。陸委會今天對此表示「嚴正譴責」，雙城論壇剛結束就宣布軍演，是精心設計的兩手策略，「中共一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者」。

