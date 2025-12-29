共軍環台軍演 外交部籲立刻停止挑釁行為

快訊

中央社／ 台北29日電

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。外交部今天譴責中國違反國際規範、片面嚴重破壞台海和平穩定，並呼籲即刻停止無端的軍事挑釁行為。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

外交部上午透過新聞稿指出，中國再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，外交部予以嚴正譴責，並呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為。

外交部表示，中國近期在印太周邊海空域，接連透過演習及軍機船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶戰略。此等行徑充分顯示中國無意維護全球和區域的和平與穩定，且仍一而再、再而三地挑戰國際秩序與破壞區域現狀。

外交部強調，維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益；但中國仍執意以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，尤其是第一島鏈國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

外交部進一步指出，中國不斷片面破壞台海及區域現狀，除了嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也嚴重影響全球的航運及貿易。外交部呼籲中國展現大國擔當，即刻停止此類霸凌行徑。

外交部說，台灣作為國際社會及印太區域負責任的成員，將續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。

共軍 軍演

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

就在大陸對台進行「正義使命-2025」軍事演習之際，據央視新聞報導，福建海警也對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行...

陸專家：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中共解放軍東部戰區29日開展「正義使命-2025」對台軍演，中共國防大學教授孟祥青表示，此次演習展示了解放軍「開局即開打...

圍台軍演是突襲前奏？ 路透：解放軍刻意混淆 要壓縮美國反應時間

美國宣布對台灣最大規模軍售11天後，中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透引述分...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

解放軍實彈軍演要炸土魠魚漁場 澎湖漁會：請漁民先收網躲避

解放軍今早預告將展開「正義使命-2025」演習，演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍；其中一塊演訓區位於澎湖群島西南方，正好為土...

