共軍環台軍演 外交部籲立刻停止挑釁行為

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。外交部今天譴責中國違反國際規範、片面嚴重破壞台海和平穩定，並呼籲即刻停止無端的軍事挑釁行為。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

外交部上午透過新聞稿指出，中國再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，外交部予以嚴正譴責，並呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為。

外交部表示，中國近期在印太周邊海空域，接連透過演習及軍機船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶戰略。此等行徑充分顯示中國無意維護全球和區域的和平與穩定，且仍一而再、再而三地挑戰國際秩序與破壞區域現狀。

外交部強調，維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益；但中國仍執意以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，尤其是第一島鏈國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

外交部進一步指出，中國不斷片面破壞台海及區域現狀，除了嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也嚴重影響全球的航運及貿易。外交部呼籲中國展現大國擔當，即刻停止此類霸凌行徑。

外交部說，台灣作為國際社會及印太區域負責任的成員，將續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。