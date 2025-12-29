共軍宣布對台灣周邊展開軍演 桃機航班目前未受到影響

東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。據了解，台北飛航情報區航班受影響時間將是明天(30日)上午8時至下午6時，共10小時，受影響航班仍待統計。針對本次軍演，機場公司表示目前班機尚未受到影響。

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍；共軍此次軍演也是賴清德總統2024年5月上任後，中共第4度大規模對台軍演。

關於軍演，民航局表示，強烈譴責和嚴重抗議，並正研議替代航路及流量管理因應措施。機場公司則說目前航班一切正常，尚未受到影響。