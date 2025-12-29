快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

共軍在台灣北部、西南演練對陸打擊 東部演練對海突擊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
解放軍東部戰區聲稱，29日上午在台台灣以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練。（圖／截自解放軍東部戰區微博影片）
解放軍東部戰區聲稱，29日上午在台台灣以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練。（圖／截自解放軍東部戰區微博影片）

中共解放軍東部戰區29日7時30分宣布展開「正義使命-2025」對台軍演後，11時20分發布消息稱，東部戰區位台島北部、西南海空域，組織驅護艦、殲轟機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展海空尋殲、對陸模擬打擊、對海實彈射擊等科目訓練，檢驗一體協同、奪取制權能力。

解放軍東部戰區隨後於11時45分左右再度發布消息稱，東部戰區位台島以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗海空協同、精準尋殲能力。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅稱，「這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

