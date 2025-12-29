快訊

中共突宣布軍演東港漁民提高警覺 周春米：配合中央做好準備

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
中共解放軍今天突然宣布舉行環台軍演，東港漁會目前還未收到相關通知，但已有警示漁民。圖為東港魚市場。記者潘奕言／攝影
中共解放軍今天突然宣布舉行環台軍演，東港漁會目前還未收到相關通知，但已有警示漁民。圖為東港魚市場。記者潘奕言／攝影

中共解放軍今天突然宣布舉行環台軍演，讓台灣措手不及。屏東縣長周春米表示，十分很震驚和遺憾，地方會配合中央政府做好相關準備。東港漁會總幹事鄭鈺宸表示，目前還未收到相關通知，但已有警示漁民提高警覺，加強安全。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍今天透過微博指出，29日開始解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，組織「正義使命－2025」演習。

周春米今天受訪時指出，對於中共突然宣布軍演感到震驚和遺憾，但相信國防部已有相關準備，地方也要提高韌性，並配合中央政府加強相關準備。至於台北市長蔣萬安才剛參加完上海雙城論壇就被中共「突襲」，周春米表示，政治人物還要再努力。

她說，我們希望和平共存，蔣市長推動城市外交，是對中共遞出善意，但我們卻沒有看到中共對我們有相關的善意，這是政治人物還要再努力的。我們也必須要確保現狀，顧好我們的安全，我們的民主自由。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，目前還未收到相關通知，但已有警示漁民若要出海要提高警覺，加強安全。現在這個時節東港地區漁民多到台東外海捕撈黃鰭鮪，目前還未受到軍演影響。

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

就在大陸對台進行「正義使命-2025」軍事演習之際，據央視新聞報導，福建海警也對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行...

陸專家：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中共解放軍東部戰區29日開展「正義使命-2025」對台軍演，中共國防大學教授孟祥青表示，此次演習展示了解放軍「開局即開打...

圍台軍演是突襲前奏？ 路透：解放軍刻意混淆 要壓縮美國反應時間

美國宣布對台灣最大規模軍售11天後，中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透引述分...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

解放軍實彈軍演要炸土魠魚漁場 澎湖漁會：請漁民先收網躲避

解放軍今早預告將展開「正義使命-2025」演習，演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍；其中一塊演訓區位於澎湖群島西南方，正好為土...

