中共突宣布軍演東港漁民提高警覺 周春米：配合中央做好準備

中共解放軍今天突然宣布舉行環台軍演，讓台灣措手不及。屏東縣長周春米表示，十分很震驚和遺憾，地方會配合中央政府做好相關準備。東港漁會總幹事鄭鈺宸表示，目前還未收到相關通知，但已有警示漁民提高警覺，加強安全。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍今天透過微博指出，29日開始解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，組織「正義使命－2025」演習。

周春米今天受訪時指出，對於中共突然宣布軍演感到震驚和遺憾，但相信國防部已有相關準備，地方也要提高韌性，並配合中央政府加強相關準備。至於台北市長蔣萬安才剛參加完上海雙城論壇就被中共「突襲」，周春米表示，政治人物還要再努力。

她說，我們希望和平共存，蔣市長推動城市外交，是對中共遞出善意，但我們卻沒有看到中共對我們有相關的善意，這是政治人物還要再努力的。我們也必須要確保現狀，顧好我們的安全，我們的民主自由。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，目前還未收到相關通知，但已有警示漁民若要出海要提高警覺，加強安全。現在這個時節東港地區漁民多到台東外海捕撈黃鰭鮪，目前還未受到軍演影響。