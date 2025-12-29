快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇落幕共軍就圍台 陳玉珍：那明顯是直指賴政府

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。圖／取自東部戰區公眾號
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。圖／取自東部戰區公眾號

台北─上海雙城論壇剛落幕，共軍就發布將圍台軍演，民進黨立法院黨團喊話，請在野擋別再擋國防預算。國民黨立委陳玉珍反嗆，軍演明顯是針對賴政府，且這恰好證明大陸對願意交流的保留和平之窗，民進黨真的在乎國防就應先為軍人加薪，而不是拿錢去買看不見的軍火。

陳玉珍認為，大陸此舉更證明針對願意交流的人還是有開放空間，有志於兩岸和平的人保留和平之窗，並不是沒有和平的機會。反觀賴政府頻頻針對陸配，也設置兩岸公務員審查機制，想切斷交流往來。

陳玉珍批評，這次蔣萬安赴上海交流不是代表賴政府，而是代表蔣市府，所以這次軍演明顯不是針對蔣萬安，而是直指賴政府，這一看就很清楚。陳玉珍也感嘆，國民黨在兩岸這麼艱困情況下都還希望交流，因為國民黨真的愛台澎金馬，即便知道艱困、可能被貼標籤，都一定要交流，因為不希望看到台澎金馬兵凶戰危；民進黨除了會罵還會做什麼？無法促進兩岸和平，其實批評是在野黨的工作，這更證明民進黨「只會批評，不會執政。」

陳玉珍也質疑，若兩岸放棄交流，對台海局勢會更好嗎？現在中美正在貿易戰，但美國總統川普一樣要「川習會」，這才是對外關係的方式；民進黨怎麼不去罵美國？根本只想拿抗中保台紅利，但是「抗中並不能保台」，就如國民黨副主席張榮恭所說，「和陸才能興台」，她也不願台澎金馬變成烏克蘭。

至於有關民進黨團呼籲別擋軍購預算特別條例，陳玉珍表示，就如國民黨主席鄭麗文所說，民進黨政府真的在乎國防就應該先為軍人加薪，說賴政府買武器是為國防真的令人難以相信，說是為了軍火商利益才令人相信。

陳玉珍抨擊，一個月多3萬多元都不肯編列預算，卻拿去買軍火，還是看不到的軍火，真的是令人氣憤，而警消是第二軍隊，也不願意編列相關預算，若沒有人使用武器，買來軍火有何用？船堅砲利不如振興民心士氣才是重點，

陳玉珍還說，軍購的1.25兆元若拿來發給新出生的台灣嬰兒，一個人算每月5萬元，可以一路養到18歲；如果軍購可以免於戰爭也就算了，結果台海情況更差，現在也不知道日子還能過多久，不如把錢用於還活著時的人民身上。

國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

共軍 軍演

延伸閱讀

共軍圍台軍演 馬文君：中共「多因一果」的節奏選擇

政院擬限制立委、公務員赴陸 陳玉珍：民進黨打定主意要打仗？

陳玉珍快閃馬祖 談財劃法與金馬合作為離島開新局

立院回覆高院助理費性質似陳玉珍提案 民進黨團監院檢舉周萬來

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

就在大陸對台進行「正義使命-2025」軍事演習之際，據央視新聞報導，福建海警也對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行...

陸專家：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中共解放軍東部戰區29日開展「正義使命-2025」對台軍演，中共國防大學教授孟祥青表示，此次演習展示了解放軍「開局即開打...

圍台軍演是突襲前奏？ 路透：解放軍刻意混淆 要壓縮美國反應時間

美國宣布對台灣最大規模軍售11天後，中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透引述分...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

解放軍實彈軍演要炸土魠魚漁場 澎湖漁會：請漁民先收網躲避

解放軍今早預告將展開「正義使命-2025」演習，演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍；其中一塊演訓區位於澎湖群島西南方，正好為土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。