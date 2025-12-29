雙城論壇落幕共軍就圍台 陳玉珍：那明顯是直指賴政府

台北─上海雙城論壇剛落幕，共軍就發布將圍台軍演，民進黨立法院黨團喊話，請在野擋別再擋國防預算。國民黨立委陳玉珍反嗆，軍演明顯是針對賴政府，且這恰好證明大陸對願意交流的保留和平之窗，民進黨真的在乎國防就應先為軍人加薪，而不是拿錢去買看不見的軍火。

陳玉珍認為，大陸此舉更證明針對願意交流的人還是有開放空間，有志於兩岸和平的人保留和平之窗，並不是沒有和平的機會。反觀賴政府頻頻針對陸配，也設置兩岸公務員審查機制，想切斷交流往來。

陳玉珍批評，這次蔣萬安赴上海交流不是代表賴政府，而是代表蔣市府，所以這次軍演明顯不是針對蔣萬安，而是直指賴政府，這一看就很清楚。陳玉珍也感嘆，國民黨在兩岸這麼艱困情況下都還希望交流，因為國民黨真的愛台澎金馬，即便知道艱困、可能被貼標籤，都一定要交流，因為不希望看到台澎金馬兵凶戰危；民進黨除了會罵還會做什麼？無法促進兩岸和平，其實批評是在野黨的工作，這更證明民進黨「只會批評，不會執政。」

陳玉珍也質疑，若兩岸放棄交流，對台海局勢會更好嗎？現在中美正在貿易戰，但美國總統川普一樣要「川習會」，這才是對外關係的方式；民進黨怎麼不去罵美國？根本只想拿抗中保台紅利，但是「抗中並不能保台」，就如國民黨副主席張榮恭所說，「和陸才能興台」，她也不願台澎金馬變成烏克蘭。

至於有關民進黨團呼籲別擋軍購預算特別條例，陳玉珍表示，就如國民黨主席鄭麗文所說，民進黨政府真的在乎國防就應該先為軍人加薪，說賴政府買武器是為國防真的令人難以相信，說是為了軍火商利益才令人相信。

陳玉珍抨擊，一個月多3萬多元都不肯編列預算，卻拿去買軍火，還是看不到的軍火，真的是令人氣憤，而警消是第二軍隊，也不願意編列相關預算，若沒有人使用武器，買來軍火有何用？船堅砲利不如振興民心士氣才是重點，