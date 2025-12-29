快訊

中共第5度環台軍演 基議長童子瑋：元旦升國旗 國民黨如何面對初衷？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中國大陸今天公布對台軍演區域。圖／取自中國大陸東部戰區
中國大陸今天公布對台軍演區域。圖／取自中國大陸東部戰區

中國大陸解放軍今天發布將在台灣周圍海域演習，公告演訓區域幾將台灣封鎖，將代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋今天說，難以想像國民黨，要如何面對元旦時升上的中華民國國旗。

共軍先前已曾進行4次被外界稱之「圍台」的軍事演習，解放軍東部戰區今晨宣布，將在30日上午8時至下午6時，再度在台灣周邊海空域舉行軍演，代號「正義使命-2025」。

童子瑋說，過幾天就是元旦，許多的政治人物跟國民，都會趁著一年的開始舉辦活動，也會對著中華民國國旗致意。當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，我們該用什麼心態面對中共，以及面對我們的國家。

童子瑋表示，這幾年他看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國。反而是民進黨從前總統蔡英文到賴清德總統，連結台灣本土意識跟中華民國派，強化自身實力，展現守護國家的決心。

童子瑋說，賴總統說過最有力的一句話，是「我們不一定要同黨，但一定要同一國」，兩天後就要跨年，在元旦升旗的時候，他心中有一個真實的疑問，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，摒棄黨派之爭，回到守護國家的陣線嗎？

