中共圍台軍演 雄風飛彈車隊今駛出海軍左營軍區沿路引側目

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
針對共軍軍演，國軍海鋒大隊上午緊急從左營軍區出動，裝載雄二及雄三反艦飛彈的車隊前往相關位置進行應對。記者劉學聖／攝影
中共解放軍29日宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊，國防部展開各項因應措施，今天上午海軍海鋒大隊載運雄風飛彈的軍用卡車從左營軍區一輛輛駛出，沿路引起側目；據了解，雄風飛彈全台均有部署，南部已就戰術位置因應中共軍演。

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分就宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。

國防部對中共軍演展開各項因應措施及加強戰備，今天上午海軍位於左營軍區的一輛輛軍用卡車及聯結車駛出，車上裝載用布簾遮蓋的飛彈武器，據了解，是海鋒大隊裝載雄二、雄三的反艦飛彈車隊。

雄風飛彈車隊駛出左營軍區往戰術位置布署，沿路吸引不少人車側目；由於事涉機敏性，海軍未透露雄風飛彈可能的布署位置，但據了解，因應中共軍演，雄風飛彈全台沿海的戰略位置均有部署，從高雄左營出發的雄風飛彈車隊將移往高雄沿海地區就其戰術位置，做好因應中共軍演的防備。

