共軍圍台軍演 馬文君：中共「多因一果」的節奏選擇
共軍東部戰區宣布「正義使命-2025」對台演習，引發關注，國民黨立委馬文君分析，這是中共對美國軍售、日本局勢等因素下「多因一果」的結果，而非單一事件瞬間觸發；國民黨立委陳玉珍則說，現在感覺兩岸執政黨都往愈來愈硬的方向走，就怕會兩岸關係再惡化，並惡性循環下去。
台北-上海雙城論壇落幕次日，中共東部戰區發言人施毅今日上午7時30分就宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。共軍此次軍演也是賴清德總統2024年5月上任後，中共第四度大規模對台軍演。
馬文君分析，美國宣布最新一輪111億美元對台軍售是底層壓力源，與日本局勢近月升溫，讓北京更想把訊號打給外部；而雙城論壇提供了一個「不破壞交流場景、又能在會後補打一拳」的時點窗口，所以中共軍演更像是「多因一果」下的節奏選擇，而不是單一事件瞬間觸發。
陳玉珍憂心，其實兩岸以前是有來有往，現在因為執政黨眾多作為而出現變化，像是陸配成人球、限制兩岸人民往來、限制民代赴陸交流等，如此作用也會有反作用力。兩岸不往來，中共就做更硬的動作，台灣人民就會感到大陸不友善，而賴政府再拿台灣人民感受當工具罵中共，就如此惡行循環。
陳玉珍指出，中共過去還會說「寄希望於台灣人民」，兩岸間未來發展可以慢慢談，也許大家有想法時，慢慢就水道渠成；如今兩岸的執政黨都往更硬的地方去走，賴政府鐵了心做負面措施，感覺中共也逐漸失去耐心，慢慢在做「相關準備」。
陳玉珍認為，中共現在對不想談、不接觸的，就不要接觸，但對想接觸的人，還是願意接觸，像跟金門還是有往來，就怕現在的情況持續惡化，切斷台人赴陸交流，也不讓陸客來，如此惡性循環，關係愈來愈差，大家都不接觸。
