共軍軍演 東部戰區陸續釋出相關科目訓練

共軍宣布今天對台進行環台軍演。中共解放軍東部戰區今天上午陸續釋出相關科目訓練，並檢驗精打擊要與奪取制權等能力。

解放軍東部戰區微信公眾號在今天上午9點開始，以中英文釋出這次環台軍演內容。

東部戰區表示，12月29日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗了精打擊要能力。

今天上午11時20分又釋出東部戰區位台灣北部、西南海空域開展對海實彈射擊等科目訓練的消息。

東部戰區表示，12月29日，中國人民解放軍東部戰區位台灣北部、西南海空域，組織驅護艦、殲轟機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展海空尋殲、對陸模擬打擊、對海實彈射擊等科目訓練，檢驗了一體協同、奪取制權能力。

接近中午12時，東部戰區表示，12月29日，中國人民解放軍東部戰區位台灣以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗了海空協同、精準尋殲能力。

除了釋出演習內容外，東部戰區加大文攻宣傳，在今天上午發布這次軍事演習的主題海報「正義之盾、破限除妄」、「正義之箭、內控外驅」。