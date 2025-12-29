共軍軍演 東部戰區陸續釋出相關科目訓練

快訊

中央社／ 北京29日電

共軍宣布今天對台進行環台軍演。中共解放軍東部戰區今天上午陸續釋出相關科目訓練，並檢驗精打擊要與奪取制權等能力。

解放軍東部戰區微信公眾號在今天上午9點開始，以中英文釋出這次環台軍演內容。

東部戰區表示，12月29日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗了精打擊要能力。

今天上午11時20分又釋出東部戰區位台灣北部、西南海空域開展對海實彈射擊等科目訓練的消息。

東部戰區表示，12月29日，中國人民解放軍東部戰區位台灣北部、西南海空域，組織驅護艦、殲轟機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展海空尋殲、對陸模擬打擊、對海實彈射擊等科目訓練，檢驗了一體協同、奪取制權能力。

接近中午12時，東部戰區表示，12月29日，中國人民解放軍東部戰區位台灣以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗了海空協同、精準尋殲能力。

除了釋出演習內容外，東部戰區加大文攻宣傳，在今天上午發布這次軍事演習的主題海報「正義之盾、破限除妄」、「正義之箭、內控外驅」。

共軍圍台軍演 陸射雄三飛彈車隊緊急出營警戒部署

共軍環台軍演 黃國昌：無助於兩岸和平嚴厲譴責抗議

黃國昌嚴厲譴責共軍圍台軍演 酸賴總統指「共軍實力不到」是坐井觀天

雙城論壇落幕共軍就宣布環台軍演 陸委會譴責：兩手策略

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

就在大陸對台進行「正義使命-2025」軍事演習之際，據央視新聞報導，福建海警也對台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域進行...

陸專家：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中共解放軍東部戰區29日開展「正義使命-2025」對台軍演，中共國防大學教授孟祥青表示，此次演習展示了解放軍「開局即開打...

圍台軍演是突襲前奏？ 路透：解放軍刻意混淆 要壓縮美國反應時間

美國宣布對台灣最大規模軍售11天後，中共解放軍29日上午宣布圍台軍演，30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透引述分...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

解放軍實彈軍演要炸土魠魚漁場 澎湖漁會：請漁民先收網躲避

解放軍今早預告將展開「正義使命-2025」演習，演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍；其中一塊演訓區位於澎湖群島西南方，正好為土...

