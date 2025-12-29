別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬安「前腳剛走，後腳軍演」，大陸這次軍演跟日本首相高市早苗的「台灣有事」言論有關，軍演劍指高市，意在台獨。

國防部長顧立雄日前接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行人，顧立雄提到，日本首相高市早苗堅定表達維持台海和平穩定立場，即使遭中共經濟施壓或武力威脅，態度明確不妥協，令人感佩；台日身為民主夥伴，盼未來能具體深化雙邊國防交流，建立集體嚇阻力。

蕭旭岑說，如果台日關係是朝著顧立雄口中的「建立集體嚇阻力」方向發展，對中共言，這是形同「破壞現狀」，將會對台海關係帶來十分險峻。

據了解，自從高市早苗發表「台灣有事」言論後，賴清德政府的國安團隊開始積極思索「打日本牌」，除繼續深化台日經貿、文化、觀光旅遊交流，也透過管道向日本高層試探「集體嚇阻」的國防的夥伴關係。從賴清德吃壽司、福島食品解禁，台日關係在高市執政下日益緊密。

蕭旭岑說， 賴政府的兩岸政策目前的路 線是兵行險著，無論是對美的軍事採購或者加強台日的國防夥伴合作，不但無法為台灣帶來安全與保障，相反的，中共的軍演強度一次比一次升高，再加上賴清德的兩岸政策根本不是在解除引信，而是製更多的衝突，只要在野黨強力監督或勸戒賴政府，都被轉化成中共同路人，他深感憂心。