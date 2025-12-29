解放軍實彈軍演要炸土魠魚漁場 澎湖漁會：請漁民先收網躲避

解放軍今早預告將展開「正義使命-2025」演習，演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍；其中一塊演訓區位於澎湖群島西南方，正好為土魠魚漁場，澎湖區漁會今早看到軍演訊息，隨即通報漁業電台廣播，要漁民緊急收網避讓，等軍演結束後再作業。

土魠魚為澎湖冬季高經濟價值魚種，目前主要漁場位於澎湖縣西南海域，今早解放軍宣布環台實彈軍演，將軍演區分成五塊，其中一塊位於澎湖縣西南海域，正好就是目前土魠魚捕撈的主要漁場。

今早澎湖區漁會收到軍演訊息，隨即通報作業中漁船避開軍演區，以免遭實彈波及；區漁會總幹事顏福德證實，漁會今早已請漁業電台以每小時1次的頻率廣播，提醒漁船先收網離開軍演區。

顏福德說，依據消息，軍演是從明天29日早上8時至傍晚6時，這段時間都提醒漁民不要接近軍演區以保護自身安全。