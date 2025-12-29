共軍環台軍演 黃國昌：無助於兩岸和平嚴厲譴責抗議

快訊

中央社／ 台北29日電

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名在台灣周邊實施針對性軍事演習。民眾黨主席黃國昌說，要表達嚴厲譴責跟抗議，這樣做無助於區域穩定、兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

黃國昌上午受訪時表示，民眾黨立場非常清楚，對於中共在台海發動軍事演習，表達嚴厲譴責跟抗議，這樣做無助於區域穩定、兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠。

黃國昌說，過去中共軍演沒有發生任何積極、正面助益，只是造成兩邊對立跟緊張，這次中共軍演也是一樣，不會有任何積極正面效益，對於大家期待的區域穩定、兩岸和平，甚至對兩岸人民善意、健康的交流，造成的只有阻礙。

台灣民眾黨則透過媒體群組表示，針對中國東部戰區突襲宣布對台灣舉行「正義使命-2025」環島軍演，表達嚴正抗議與譴責，重申若中共持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張、民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。

民眾黨說，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推；呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。

