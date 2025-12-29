中共明軍演！綠營諷蔣萬安雙城大禮 藍反酸：煽風點火的變詆毀者

雙城論壇剛結束，不料中共東部戰區今早宣布，將於明8時至18時，在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」的軍事演習，綠營痛批是台北市長蔣萬安帶回大禮。國民黨議員詹為元痛批，兩岸本就是透過交流層層堆疊，增加信賴基礎，民進黨的一意孤行導致交流幾乎中斷，蔣努力付出還被訕笑，「煽風點火的人卻成為振振有詞的詆毀者。」

詹為元指出，兩岸之間本來就是透過層層堆疊的交流來增加彼此互信基礎，過去前總統馬英九執政時兩岸交流頻繁，互信及信賴基礎都比較高，但民進黨執政候一意孤行讓所有交流幾乎中斷，雙城論壇成為兩岸間命懸一線的唯一溝通管道。

詹為元說，雙城論壇畢竟是城市跟地方交流，所以兩岸間和平，還是有賴中央跟地方政府共同合作透過溝通交流來讓台海更穩定，蔣萬安此次到上海參加雙城論壇努力希望透過溝通來降低兩岸衝突，增加彼此信賴穩定基礎。

詹為元批評，民進黨看到環台軍演卻沾沾自喜，拍手叫好大酸蔣萬安去了雙城論壇卻帶回軍演的大禮物，把政治利益放在人民的安全利益前，心中只有政治沒有人民，兩岸間本來就應該盡全力的努力維持和平，蔣此行也維持住對等與尊嚴，努力付出的人被訕笑，煽風點火的人卻成為振振有詞的詆毀者。