雙城論壇落幕共軍就宣布環台軍演 陸委會譴責：兩手策略

雙城論壇才剛落幕，共軍東部戰區隨即宣布29日進行環台軍演「正義使命-2025」，30日還將實彈射擊。陸委會對此嚴重譴責，批評中共精心設計的兩手策略，一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者。

陸委會29日發布新聞稿表示，中共一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者。

陸委會表示，嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。陸委會表示，此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

共軍東部戰區29日上午宣布，29日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。另，共軍東部戰區還宣布30日上午8點至下午6點，在台灣周邊的五個海空域範圍內進行重要軍事演習，並進行實彈射擊。

共軍東部戰區發言人施毅表示，「正義使命-2025」將重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。